Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri ihalesini IC İçtaş aldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından açılan Kemerköy ve Yeniköy termik santralleri için açılan ihaleyi nihai pazarlık aşamasına en yüksek teklifi veren IC İçtaş 2 milyar 671 milyon dolar ile kazandı.

Afşin santralinden sonra en büyük iki termik santral olan Kemerköy ve Yeniköy termik santrallerinin ihalesi 3 turda tamamlandı. 6 grup ve konsorsiyumun katıldığı ihalede teklif 2 milyar 500 milyon doları aştı.

İlk elemeli turda fiyat 1 milyar 900 milyon dolar oldu. İlk turun sonunda Park Holding ihale dışı kaldı. İkinci elemeli turda teklif 2 milyar 152 milyon dolar oldu ve Konya Şeker ihale dışı kaldı. Üçüncü ve son elemeli turda Elsan elendi ve açık artırma bölümüne 2 milyar 355 milyon dolar seviyesinden başlanıldı. Limak Holding açık arttırmadan aşamasından ihaleden çekildi. açık artırma 2 milyar 355 milyon dolardan başladı. Açık artırmadan ilk çekilen Limak oldu. İhalede teklif 2,4 milyar doları aştı. İhalenin nihai aşaması olan açık artırma bölümü IC İçtaş ve Kalyon-Çelikler arasında gerçekleşti. Teklif 2 milyar 671 milyon doları aşınca Çelikler-Kalyon mola istedi. Molanın ardından Kalyon-Çelikler ihaleden çekildiğini açıkladı, ve en yüksek teklifi veren IC İçtaş ihalenin kazananı oldu.

Son tura kalan Çelikler grubu Seyitömer Termik Santrali’nin özelleştirme ihalesini de kazanmıştı. Bu santralden çıkarılan işçiler dün bir eylem yaparak bazı binaları yakmıştı.

Söz konusu özelleştirmeyle Kemerköy Termik Santrali ile taşınmazları, Yeniköy Termik Santrali ile Yeniköy Linyitleri İşletmesi tarafından kullanılan taşınır ve taşınmazları satış yöntemiyle; ilgili maden ruhsatları ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahaları ile Kemerköy İskelesi ve geri sahasında bulunan taşınmazların ise işletme hakkı kazanan gruba geçmiş oluyor.

20 yıllık Kemerköy santrali ile 27 yıllık Yeniköy santralinin toplam gücü 1050 megavat ile Türkiye’nin toplam termik santral gücünün yüzde 30’una tekabül ediyor.