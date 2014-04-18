Polis Ankara'da Yatağan işçilerine müdahale etti

Yatağan Termik Santralı ve kömür ocaklarının özelleştirilmesine karşı yaklaşık 10 gündür Özelleştirme İdaresi karşısında bekleyen işçilere polis çok sert müdahale etti. Plastik merminin de kullanıldığı müdahalede yaralanan işçiler var.

Atlı birlikler sahaya inmişti

Muğla'da Kemerköy, Yeniköy ve Yatağan termik santrallerinin özelleştirilmesine karşı bir süredir Ankara Kurtuluş parkında eylem yapan işçilerin, etrafında bugün sabah yoğun güvenlik önlemi alınmıştı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı birlikler de ilk kez sahaya inmişti.