Yenikapı'da 'Kudüs' mitingi

ABD'nin İsrail Büyükelçiği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilerin İsrail askeri tarafından öldürülmesinin ardından, Filistinlilerle dayanışma için İstanbul Yenikapı'da "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi düzenleniyor.

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ardından alana son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ve İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için İstanbul'da bulunan yabancı konuklar tek tek platforma çıktı. Liderler el ele tutuşup kalabalığı selamladı.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen “Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine kısa süre kala alana girişler devam ediyor. Mitingin yapılacağı alana kurulan sahnede "İnsanlık adına İstanbul ayakta" yazıları asıldı ve iki dev ekran kuruldu. Meydanın bazı noktalarına ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler yerleştirildi.

Alanın etrafına "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" yazılı dev flamalar, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı. Güvenlik noktalarından alana girenlere, Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı. Miting alanına gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek girdi.

Destici: Büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e getirenler, yarın Tel Aviv'i de bulumayacaklar

Mitingde ilk konuşmayı yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ömürüz yettiği sürece Kudüs davasının peşinde olacağız" dedi. Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD'yi eleştiren Destici, "Büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e getirenler, yarın Tel Aviv'i de bulumayacaklardır inşallah" diye konuştu.

Destici'nin ardından söz alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kudüs'teki zulme seyirci olmayacağız. Şiddete tepkisiz kalmayacağız. Trump'ın densizliği, Netenyahu'nun politikaları zehirli meyvesini vermiştir." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - Bahçeli: Trump'ın densizliği, Netenyahu'nun politikaları zehirli meyvesini vermiştir

Filistin Başbakanı da mitingde

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, "Türkiye, tarihte olduğu gibi yine aynı rolü, büyük bir azimle yürütmektedir ve bütün dünyanın sesi, insanlığın vicdanı olmaya devam etmektedir. İşte bunu burada bizler Filistin davasına bağlılığıyla görmekteyiz ve Kudüs meselesine olan ilgisiyle bir daha müşahede etmekteyiz." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın büyük bir yanlışın içerisinde olduğunu söyleyen Hamdallah, "Başkentini Kudüs'e taşımak istediğinde büyük bir hata yapmıştır. Orada gerçek anlamda Kudüs'ün bir Filistin şehri olduğu ve Filistin başkenti olduğunu unutmaktadır ve bir emrivakiyi dayatmaya çalışmışlardır." diye konuştu.

Hamdallah, bütün dünyaya ve İslam dünyasına Kudüs'e sahip çıkmaları çağrısında bulunarak, "Bizler ABD'nin meşru olmayan bu adımına karşı tek vücut mücadele etmeliyiz, bunu sürdürmeliyiz. Kudüs'ün kendi kimliğini koruyarak yolumuza devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım: Hitler'e, Mussolini'ye özenen İsrail yönetimi işgalci olduğunu, hak hukuk tanımadığını dünyaya göstermiştir

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Filistin halkına destek amacıyla Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "İsrail'in uyguladığı bu şiddetin adı soykırımdır, etnik temizliktir. Tüm bu katliamların ABD'nin gözünün önünde yapılması da vahim bir durumdur" dedi.

TIKLAYIN - Başbakan Yıldırım: İsrail'in uyguladığı bu şiddetin adı soykırımdır, etnik temizliktir