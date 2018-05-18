Başbakan Yıldırım: İsrail'in uyguladığı bu şiddetin adı soykırımdır, etnik temizliktir

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Filistin halkına destek amacıyla Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "İsrail'in uyguladığı bu şiddetin adı soykırımdır, etnik temizliktir. Tüm bu katliamların ABD'nin gözünün önünde yapılması da vahim bir durumdur" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

- Meşru protesto haklarını kullanan kadın, çocukların üzerine kurşun yağdırdılar. Vahim bir yanlışa imza atarak, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD yönetimi ve başkanı da bu zulme ortak olmuştur. ABD Başkanı binlerce Filistinli'nin kurşunlanmasına keyifle temaşa etmiştir.

- 60'tan fazla kardeşimiz şehit edilmiş, 3 binden fazla kardeşimiz de yaralanmıştır. İsrail'in uyguladığı bu şiddetin adı soykırımdır, etnik temizliktir. Tüm bu katliamların ABD'nin gözü önünde yapılması da vahim bir durumdur.

-Uluslararası hukuk çiğnenmiş, toplumlar ve dünya suskun, İsrail azgınlaşmıştır. Hitler'e, Mussoloni'ye özenen İsrail yönetimi bir kez daha işgalci olduğunu, hak hukuk tanımadığını dünyaya göstermiştir. İsrail hiç kimsenin hakkına tahammül göstermediğini tüm dünyaya göstermişti. İsrail'i şiddetle lanetliyorum.