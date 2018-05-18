Bahçeli: Trump'ın densizliği, Netenyahu'nun politikaları zehirli meyvesini vermiştir

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Filistin halkına destek amacıyla Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kudüs'teki zulme seyirci olmayacağız. Şiddete tepkisiz kalmayacağız. Trump'ın densizliği, Netenyahu'nun politikaları zehirli meyvesini vermiştir" ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

- ABD'nin hastalıklı dengelerle oynamaya nasıl cüret etti. Ortadoğu'daki ateş daha da şiddetlenecektir. Bölünen yakın gelecek malesef budur. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasından sonra bölgede huzurdan bahsedilmeyecektir. Trump'ın densizliği, Netenyahu'nun politikaları zehirli meyvesini vermiştir.

- Netenyahu ve çetesi döktükleri kanların, aldıkları canların bedelini ama bu dünyada ama mahşerde ödeyeceklerdir.

- Mazlumların ahı bu şerefsizleri perişan edecektir.