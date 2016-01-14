Yenikapı-Şişhane metro hattındaki arıza yolcular arasında izdihama yol açtı

İstanbul Yenikapı metrosu arıza sebebiyle bir süre çalışmadı. Sabah hattı kullanmak için gidenler ve Marmaray bağlantısıyla istasyona gelenler mahsur kaldı.

İstanbul Yenikapı metrosu sabah saatlerinde hizmet dışı bırakıldı. 07.30 itibariyle seferler yapılamayan Yenikapı-Şişhane hattında ilerleyen saatlerde normale döndü

Yolcular Şişhane -Yeni kapı hattı çalışmadığı için beklemeye başladılar. Bu sırada Marmaray'dan gelen yolcu akımı ile birlikte istasyonda birikmeler ve izdiham olmaya başladı.

İstasyonda yapılan anonslarda "teknik arıza" sebebiyle seferlerin gerçekleştirilemediği duyruldu. Ancak nedeni ile ilgili bilgi verilmedi.

Tekrar Marmaray ile Üsküdar'a dönmek ve başka ulaşım seçeneleklerini kullanmak isteyenler gişelerin ücretsiz açılmasını istedi. Ancak görevliler " Metro belediyenin,Marmaray devletin, olmaz" şeklinde cevap verince tartışma çıktı.

Yenikapı metro hattı halen çalışmıyor, yetkililerden olayın nedeni ile ilgili henüz bir resmi bir açıklama yapılmadı.