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Yenikapı mitingine, "Böyle bir şovun içinde olmayacağım" diyerek gitmeyen Sıla: Sözlerimin arkasındayım

"Demokrasi demiyor muyuz? Ben de fikrimi, düşündüğümü söyledim işte”

11 Ağustos 2016 11:57

Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne katılmayacağını açıklarken “Böyle bir şovun içinde olmayacağım” diyen Sıla, aldığı tepkilere yanıt verdi: “Demokrasi demiyor muyuz? Ben de fikrimi söyledim işte. Sözümün arkasındayım.”

Hürriyet’in haberine göre, 7 Ağustos’ta Yenikapı’da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne sanat dünyasından çok sayıda isim katılmış, Sıla ise birkaç gün önce yaptığı açıklamada orada olmayacağını belirterek “Kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum” demişti. Bu açıklaması özellikle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Sıla, tepkilere önceki gün çıktığı alışveriş turunda yanıt verdi.

 

“İsteyen yanlış tarafa çekti”

 

Nişantaşı’nda bir mağazadan çıkarken görüntülenen Sıla, konuyla ilgili sorular üzerine şöyle konuştu: “Bu konuyla ilgili izahat vermek istemiyorum. Yanlış tarafa çekmek isteyen, tabii ki yanlış tarafa çekti. Ama ben sözümün arkasındayım. Demokrasi demiyor muyuz? Ben de fikrimi, düşündüğümü söyledim işte.”

 

Instagram’ı yorumlara kapattı

 

Instagram’daki paylaşımlarının altına yazılan hakaret içerikli yorumlar, Sıla’yı sinirlendirdi. Ünlü şarkıcı, Instagram’ın yeni özelliğini kullanarak hesabındaki paylaşımlarını yoruma kapattı. Takipçileri artık Sıla’nın paylaştığı video ve fotoğrafların altına yorum yazamıyor.

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