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Yaşam

Yenikapı kazılarında 1500 yıllık sandalet bulundu

"Sağlıkta kullan hanımefendi, güzellik ve mutlulukta giy"

23 Ağustos 2018 13:24

T24

İstanbul Yenikapı’da bulunan bir sandalette “Sağlıkta kullan hanımefendi, güzellik ve mutlulukta giy” ifadeleri yer aldı.

Sandaletin fotoğrafını mimar Burak Boysan kişisel Twitter hesabında paylaştı. Sandaletin fotoğrafını paylaşan Boysan, altına da şu notu düştü:

“Yenikapı kazılarında bulunan 1.500 yıllık sandalet. Üzerinde Grekçe ‘sağlıkta kullan hanımefendi, güzellik ve mutlulukta giy’ yazıyormuş. Ayse Temiz sayesinde…”

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