(Yeniden)Prof. Dr. Hasan Ünal:Tehlikeli ve yanlış hareketler bunlar

İSTANBUL, (DHA)-ABD Başkan Donald Trump\'ın bugün yapacağı konuşmada ülkesinin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdığını açıklayacağı ve büyükelçiliğin Kudüs\'e taşınması talimatı vereceğinin duyurulmasına saatler kala tepkiler yükseliyor. Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, bunun bölge için çok tehlikeli ve yanlış bir karar olduğunu söyledi. Ünal \"Ankara\'da toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı buna karşı top yekün ortak bir karar almalı ve kararının arkasında durmalı. Bu da İsrail üzerinde baskı oluşturur\" dedi.

Beyaz Saray, Başkan Trump\'ın, Kudus\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyacağı ve büyükelçiliğini de Telaviv\'den Kudüs\'e taşınması talimatını vereceği konuşmayı bugün yapacağını duyurdu. ABD\'nin bu kararı Türkiye\'den, Amerika\'nın bölgedeki müttefiki Suudi Arabistan\'a kadar tüm İslam ülkelerinde büyük tepkilere neden oldu.

HEM TEHLİKELİ HEM DE YANLIŞ

Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal bölgedeki gerilim yaratan sorunları sıraladıktan sonra \" Amerika\'nın yaptığı bu girişim çok tehlikeli ve yanlış bir harekettir. Tehlikeli çünkü, bölgede zaten çok fazla patlamaya hazır sorun var\" dedi. Hareketin tehlikeli olduğu için yanlış olduğuna dikkat çeken Ünal, \" Bu İsrail ile Filistin arasındaki barış anlaşması oluşturmayı imkansız hale getiriyor. Böyle bir karar, Filistinlileri barışçıl yollarla mücadele ederek haklarını elde edebilmelerini imkansız hale getiriyor. O kapıyı kapatıyor. Filistinlilerin beklentisi iki devletli bir çözümdü ve Kudüs iki devletin birden başkenti olacaktı. Trump, iki devletli çözümden vazgeçtiğini söylemişti , şimdi bunu pratiğe döküyor ve uygulamaya koyuyur\" diye konuştu.

ABD\'NİN HAREKETİ İSRAİL\'İ CESARETLENDİRDİ

\"Kudüs\'ün Müslümanlar nezninde bir kutsalllığı var\" diyen Ünal \"İsrail\'in 1967 de işgal ettiği bu topraklardan çekilmesi gerekirken ABD\'nin kalkıp da böyle bir şey yapması, İsrail\'i cesaretlendirmiştir Bu da hem Arap kamuoylarında hem de Türkiye\'de ve İran\'da büyük tepki yaratacaktır\" dedi.

İSLAM DÜNYASI ORTAK KARAR ALMALIDIR

ABD\'nin bu hareketi ardından Türkiye\'nin \"İsrail ile diplomatik ilişkileri keseriz çıkışını da değerlendiren Ünal \"Türkiye\'nin tepkisi doğru ve yerinde. Sadece İsrail ile değil, Türkiye, ABD ile de diplomatik ilişkilerini kesmelidir\" dedi. Ünal Türkiye\'nin dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatını 13 Aralıkta toplantıya çağırması hakkında da şöyle konuştu:

\"İslam dünyası yek vucut olup dayanışma halinde ortak bir karar almalıdır. Dayanışma içinde bir karar çıkacağını bekliyorum ve İslam dünyası aldığı bu kararın arkasında durursa bunun olumlu sonuçlarını alacağını düşünüyorum. Aynı İslam dünyası, KKTC\'yi tanıma yolunda da karar almalıdır. Türkiye bir şey yaparken, diğer taraftan kendi çıkarlarını da gündeme taşımalı, \'madem öyle işte böyle\' denilmedir\"

TÜRKİYE\'NİN BÖLGESEL POLİTİKALARININ DOĞRULUĞU ORTAYA ÇIKTI

Türkiye\'nin son zamanlarda izlediği bölgesel politikalarının doğru olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ünal \"Bu politikaları bir an önce hem derinleştirmek hem de bir an önce Suriye ile kameralar önünde el sıkışmak mecburiyeti olduğu ortaya çıktı. Eğer kameralar önünde Suriye ile el sıkışılırsa, tam bir barışma ortamı oluşursa o zaman bu PKK/PYD\'nin aslında taban tutturamayacağı, Türkiye\'nin buna izin vermeyeceği gösterilmiş olur ki; Türkiye\'nin o zaman Suriye üzerinde nüfuz elde ederek bunu kullanacağını düşünmek lazım. Aynı zamanda Mısır ile de ilişkilerin bir an önce düzeltilmesi lazım. Geçenlerde Mısır\'daki katliam üzerine bir günlük yas ilan edilmesi iyi bir hareketti. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında bunun da üzerine gidilmelidir. Bunlar yapıldığı takdirde İsrail üzerinde de belli bir baskı kurulmuş olur\" dedi.

Ünal CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Kudüs çıkışının da olumlu olduğunu söyledi.

(FOTOĞRAF)