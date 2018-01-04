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Yaşam

Yeniden yargılanan Nevin Yıldırım tahliye edilmedi

Yerel mâhkemenin Nevin Yıldırım hakkında verdiği müebbet hapis cezası Yargıtay 1.Dairesi tarafından bozulmuştu

04 Ocak 2018 00:35

Yargıtay'ın kendisine sistematik olarak cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider'i öldürdüğü gerekçesiyle yerel mâhkeme tarafından verilen müebbet hapis cezasını bozmasının ardından, bugün yeniden hâkim karşısına çıkan Nevin Yıldırım'ın tahliye talebi reddedildi. 

Isparta'da kendisine silah zoruyla defalarca cinsel saldırılarda bulunan Nurettin Gider’ı öldürdüğü için aldığı müebbet cezası Yargıtay 1. Dairesi, tarafından bozulan Nevin Yıldırım bugün yeniden hâkim karşısına çıktı. Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Nevin Yıldırım tutuklu bulunduğu Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. 

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Kimlik tespitinin ardından savunması istenen Nevin Yıldırım, Yargıtay’ın "Suçun tek başına işlenmediği" gerekçesiyle bozduğu kararına karşı avukatlarının savunma yapmasını istedi.   

Avukatlar tahliyesini istedi

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Yıldırım’ın avukatlarından Fatoş Hacıvelioğlu, Yıldırım’ın 6 yıla yakın bir süredir tutuklu olduğunu belirterek, tutukluluk için kanunda öngörülen sürenin aşıldığını söyledi. Tutukluluk halinin tedbir amaçlı olduğunu hatırlatan Hacıvelioğlu, tutukluluk sürecinin infaza dönüştüğünü belirterek, Yıldırım’ın tahliyesini istedi. 

Savcılık mütalaasında, araştırılacak başka bir husus kalmadığını, mahkemenin Yıldırım’ın avukatlarının taleplerini reddetmesini ve Yargıtay’ın kararına karşı direnerek, Yıldırım’ın tutukluluk halinin devamına karar vermesini istedi. 

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

İddia makamının talebinin değerlendiren mahkeme, Yıldırım’ın üzerine atılı suçun katalog suçlardan olduğu ve ceza miktarının alt ve üst sınırları ile dosya kapsamı itibari ile kaçma ihtimali ile delilleri karartma ihtimalinin olduğunu savunarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme ayrıca Yıldırım’ın avukatlarına savunmaları için süre verirken, yeniden adli tıp raporu alınması yönündeki talebin reddine ve Yargıtay kararına uyulup uyulmayacağı konusunda Yıldırım’ın avukatlarının beyanlarının alınmasının beklenmesine karar verdi. 
 
 

 

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