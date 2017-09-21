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Tecavüzcüsünü öldürdüğü için müebbet alan Nevin Yıldırım'ın cezası bozuldu

Dava kamuoyunda “Kesik baş” cinayeti olarak anılıyor

21 Eylül 2017 14:26

Yargıtay, kendisine sistematik olarak cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider'i öldüren Nevin Yıldırım hakkındaki kararını açıkladı. Yargıtay yerel mahkemenin müebbet hapis cezasını bozdu.

TIKLAYIN- 'Tecavüzcümü öldürdüm' diyen Nevin Yıldırım'a müebbet hapis cezası!

Kendisine silah zoruyla defalarca cinsel saldırılarda bulunan Nurettin Gider’i öldürüp kafasını köy meydanına atan Nevin Yıldırım müebbet hapis cezası almıştı. 14 Eylül’de Ankara’da Yargıtay 1. Dairesinde görülen temyiz duruşmasında kadınların talebi Nevin Yıldırım için korku ve panik ile sınırın aşılmış olması ile meşru müdaafa kararının verilmesi bu olmasa bile Nevin’in haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinden yararlanmasıydı. 

Dava kamuoyunda “Kesik baş” cinayeti olarak anılıyor.

TIKLAYIN- 'Bana tahrik indirimi yapılmaz abla, sonuçta ben bir erkeği öldürdüm!..'

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kesik baş davasıyargıtayNevin Yıldırımmüebbetcezası kalktı

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