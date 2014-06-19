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Yeniden hastaneye yatırılan Nejat İşler operasyon geçirdi

95 günlük yoğun bakım sürecinin ardından geçen nisanda taburcu edilen Nejat İşler, yeniden hastanede...

19 Haziran 2014 09:55

Ünlü oyuncu Nejat İşler, beş saat süren bir operasyon geçirdi.

Septik şok nedeniyle 95 gün yoğun bakımda kalan Nejat İşler, bu kez parmak uçlarındaki giderilemeyen sorun nedeniyle hastanede. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz gün sağ el parmaklarından operasyon geçirdiği ortaya çıktı.

 

Ameliyat beş saat sürdü

 

Doktorlar, yoğun bakım süreci uzayan hastalarda görülebilen bir sorundan dolayı sağ el parmakları moraran İşler’e ameliyat olması gerektiğini söyledi. Sağ el iki parmakta ampütasyon, diğer üç parmakta ise depritman ve greftleme yapılan operasyon beş saat sürdü.

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