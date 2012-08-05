Yeniden çevrimi yapılacak ilk Türk filmi

Yönetmen Ömer Faruk Sorak, başrolünde Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür’ü oynattığı “Aşk Tesadüfleri Sever” filmi ile bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Sorak’ın yapım haklarını yurtdışına sattığı film, bir Amerikan-İngiliz hikâyesine dönüştürülecek ve böylece dünyada yeniden çevrimi yapılan ilk Türk filmi olacak.

Böcek Yapım’ın sahibi Sorak, filmin yapım haklarını iki yıldır görüşme halinde olduğu Romanyalı Media Pro şirketine sattığını açıkladı: “Bir ön ödeme yaparak ‘Aşk Tesadüfleri Sever’in haklarını aldılar. Önümüzdeki günlerde de ilk protokol anlaşması için Londra’da görüşmeler yapılacak.” Oyuncu seçimi ve hikâye adaptasyonunda Böcek Yapım’ın onayının alınacağını belirten Sorak ayrıca Media Pro şirketiyle farklı projeler için de görüştüklerini, Avrupa ve Türkiye’de ortak işlere imza atacaklarını söyledi.