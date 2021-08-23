Yeniden çekilen Sex and the City'de Samantha karakterinin boşluğu dolduruldu

Sex and the City dizisinin yeniden çekilen bölümlerinde yer almayan Kim Cattrall’ın yerine, arkadaş grubunun dördüncü üyesi olarak oyuncu Nicole Ari Parker belirlendi.

Sex and the City, “And Just Like That” isimli mini diziyle geri dönmeye hazırlanırken dizinin efsane dört kişilik grubundaki eksiklik, hayranları üzmüştü.

Daha önce Empire dizisinde rol alan Nicole Ari Parker’ın, diziden ayrılan “Samantha” karakteri yerine, Carrie Bradshaw’ın “yeni en iyi arkadaşı” rolüyle diziye dahil olacağı duyuruldu.

Sex and the City dizisinin en popüler olduğu dönemlerde dahi Samantha’yı canlandıran Cattrall’ın ekibin kalanıyla, özellikle Sarah Jessica Parker’la anlaşamadığı biliniyordu. Cattrall, iki yıl önce yaptığı açıklamada ekiple arasındaki bağın tamamen koptuğunu söylemişti.