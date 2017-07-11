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Kültür-Sanat

Yeniden çekilecek olan "Zübük" filminin başrol oyuncusu belli oldu

Ezel Akay: Filmi, bu yaz sonu gibi çekmeye başlayacağız

11 Temmuz 2017 17:39

Atıf Yılmaz'ın kaleme aldığı, Kartal Tibet'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Zübük" filmi yeniden çekilecek. Filmin yeni versiyonunu Ezel Akay yönetmeye hazırlanıyor. Haldun Çubukçu'nun senaryosunu yazdığı filmde Kemal Sunal'ın hayat verdiği İbrahim Zübükzade rölünü ise ünlü oyuncu Levent Üzümcü canlandıracak. 

Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Filmin yönetmeni Ezel Akay, "Biz aslında filmi geçen yaz çekecektik. Ancak 15 Temmuz nedeniyle ertelemiştik. Filmin her şeyi hazır, bütçesinin çalışmaları bittikten sonra bu yaz sonu gibi çekmeye başlarız" dedi.

Eserin ilk filmi 1980 yılında çekilmiş, baş rollerini ise Kemal Sunal, Nevra Serezli, Bülent Kayabaş, Kadir Sacun ve Osman Alyanak gibi sevilen oyuncular paylaşmıştı.

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