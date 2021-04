Yeniden çekilecek Face/Off'un yönetmeni Adam Wingard olacak

1997 yapımı Face/Off filminin yeniden çevrimini Adam Wingard yönetecek. Wingard'ın projeyi devam filmi olarak düşündüğü belirtildi.

Hong Konglu yönetmeni John Woo, 1997 yılında John Travolta ve Nicolas Cage‘in başrollerini paylaştığı Face/Off filmine imza atmıştı. 80 milyon dolarlık bütçeye sahip film o dönem elde ettiği yaklaşık 250 milyon dolar hasılat ile dönemin en çok izlenen filmlerinden biri olmuştu. Paramount Pictures, Face/Off filminin yeniden çevrimini yapmaya hazırlanıyor.

Paramount, Face/Off filminin yeniden çevriminin yönetmenliğini üstlenmesi için You’re Next ve Godzilla Vs. Kong filmlerinin yönetmeni Adam Wingard ile anlaştı.



filmloverss.com'un haberine göre; Wingard senaryoyu You’re Next, The Guest, Blair Witch gibi filmlerde beraber çalıştığı Simon Barrett ile beraber yazacak.

Paramount Pictures’ın yenilenen senaryosu ve oyuncu kadrosuyla hazırlayacağı filmin yapımcılığını Neal Moritz, idari yapımcılığını ise Mel Gibson’ın 2017’de Oscar’a aday olan Hacksaw Ridge filminin yapımcısı David Permut üstlenecek.

Devam filmi mi, yeniden çekim mi?

Paramount, 1997 yapımı orijinal filmin yeni kadro ve senaryo ile yeniden çekilmesini düşünüyor. Ancak alınan bilgilere göre yönetmenin planları ise bundan biraz farklı.



Adam Wingard, projeye tam anlamıyla bir yeniden çevrim olarak yaklaşmıyor. Yeni çekilecek filmin 1997 yapımı orijinal filmin devamı niteliğinde olmasını planlıyor. Öte yandan John Travolta ve Nicolas Cage’in yeni filmde yer alması beklenmiyor.