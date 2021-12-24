Yeniçağ yazarından Bakan Nebati’ye: Haydi, beraber sokağa çıkalım da sen vatandaşın gözlerine bak, servetine servet katan rantiyecileri açıkla
24 Aralık 2021 07:28
Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, ekonomi ile ilgili rakamları soran TRT spikeri Gülçin Üstün Can'a “Rakamlar çok iyi. Gözlerimin içine bakar mısınız Gülçin Hanım. Ne görüyorsunuz gözlerimde?" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye seslendi.
Uğuroğlu, “Sayın Nebati; Haydi, beraber sokağa çıkalım da sen vatandaşın gözlerine ve sözlerine bak, çarşı pazardaki etiketlere bak, milyarca doları emme - basma yaparak alıp-satan servetine servet katan rantiyecileri açıkla…” dedi.