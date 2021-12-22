Sunucunun 'Dövize endeksli TL mevduat sistemine talep nasıl?' sorusuna Bakan Nebati: Gözlerimin içine bakın Gülçin Hanım, ne görüyorsunuz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin TRT canlı yayınında sunucunun "Dövize endeksli TL mevduat sistemine talep nasıl?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Bakan Nebati soruya, "Rakamlar çok iyi. Gözlerimin içine bakar mısınız Gülçin Hanım. Ne görüyorsunuz gözlerimde?" yanıtını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün akşam TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınına katıldı. Bakan Nebati, ekonomi gündemi ve dövize endeksli TL mevduat sistemiyle ilgili detaylar hakkında bilgi verdi. Sunucu ile Nabati arasındaki bir diyalog ise kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.

"Gözlerimin içine bakar mısınız?"

Programın devamında TRT sunucusu Gülçin Üstün Can'ın "Dövize endeksli TL mevduat sistemine talep nasıl?" sorusuna Bakan Nebati, "Rakamlar çok iyi. Gözlerimin içine bakar mısınız Gülçin Hanım. Ne görüyorsunuz gözlerimde?" yanıtını verdi ama talebe ilişkin sayısal bir veri söylemedi.

"Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır"

Diyaloğun devamında sunucunun "Ekonomi rakam işi" yorumuna ise Nebati şöyle karşılık verdi:

"Ekonomi rakam işi, ekonomi temenni işi, ekonomi güven işi, ekonomi istikrar işi, ekonomi beklenti işi, ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" dedi. Bakan Nebati'nin bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.