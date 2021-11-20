Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Tek adam rejimi Soros projesidir; peki bugün ucube rejimin en hararetli savunucusu kimdir?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın "Yüzde 50 artı 1 sistemini getirenler Cumhurbaşkanına tuzak kurdu. Tuzak kuranlar, Soros'un AK Parti içinde yerleştirdiği adamlarıdır" ifadelerini ve eski Başbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Türkiye'nin ve Erdoğan'ın başına 50+1 çorabını ören bu anayasayı ben yaptım diyenin geçmişini araştırın bakalım" sözlerini hatırlatarak, "Ahmet Davutoğlu ve Şamil Tayyar'ın açıklamaları 'Türk tipi başkanlık sistemi' diye 16 Nisan referandumunda Cumhur İttifakı'nın eş başkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin milleti kandırdığı şöyle ortaya çıktı" dedi.

Uğuroğlu, "Anlaşıldı ki 'yüzde 50 seçim barajı' ile 'Tek Adam Rejimi' ne yerli ne de millî modeldir… Tek Adam Rejimi Soros projesidir… Soros'un dayattığı Amerikan tuzağıdır. Peki, bugün Yüzde 50 + 1 barajının ve ucube rejimin en hararetli savunucusu kimdir? Devlet Bahçeli… 'Osman Kavala Sorosçudur' diyen Devlet Bahçeli saraydaki Sorosçulara ve Amerikan tuzağı 'Tek Adam Rejimi' konusunda bakalım ne tepki verecek?" ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN - AKP'li Tayyar: Yüzde 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı