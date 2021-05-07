Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Kılıçdaroğlu'nun aklındaki aday kim?

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Yeniçağ TV'de verdiği röportajda ne demişti?

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna, şöyle yanıt vermişti:

"Bizim bir Millet İttifakımız var. İttifak derse ki olacaksın oluruz o zaman. Bugünden cumhurbaşkanlığı tartışmasını yapmayı da çok doğru bulmam. Her partinin mutlaka kafasında bazı sorular, yanıtlar, adaylar vardır. Önce biz güçlendirilmiş parlamenter sistemini kamuoyu ile paylaşalım.

İttifakı genişletmek isteriz, dediğim gibi ittifakın ana aktörü karar verir. Aynı konuda mücadele ediyorsak biz bunu yapabiliriz. Başka bir partili de cumhurbaşkanı adayı olabilir. Konu Türkiye’nin refahı ve huzurudur. O çerçevede konuşur, tartışırız. Türkiye’nin kaderini bu ülkenin gençleri belirleyecek. Gençler bu ülkeye demokrasiyi getirecek. Gençlerden çok büyük beklentim var. Halktan kopuk olan bir lider halkı yönetemez."

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: İttifak, "Olacaksın" derse oluruz