Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Kılıçdaroğlu'nun aklındaki aday kim?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, salı günü Yeniçağ TV’de ağırladığı ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği röportajdan bölümler aktardığı bugünkü yazısında, cumhurbaşkanlığı için CHP liderinin aklındaki ismin kim olduğunu irdeledi.
Kılıçdaroğlu’nun "Fedakârlık ederim. Başka bir partiden de cumhurbaşkanı adayı çıkarabiliriz" diyen sözünün, “Demokrasiye inanma, Güçlendirilmiş Parlamenter Rejime dönme, tek adam rejimini sonlandırma” kararlığında olduğunu ifade ettiğini düşünen Uğuroğlu, devamında şunları kaydetti:
“Peki, ‘Millet İttifakı Paydaşları’ da onaylarsa; Kılıçdaroğlu 'fedakârlık' edip cumhurbaşkanı adayı olarak kimi aday gösterebilir? CHP'nin adayı; Meral Akşener… Olur mu? Olmaz mı?”
Uğuroğlu’nun, “Kılıçdaroğlu'nun aklındaki aday kim?” başlıklı yazısının tamamını okumak için tıklayın.
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Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Yeniçağ TV'de verdiği röportajda ne demişti?
Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna, şöyle yanıt vermişti:
"Bizim bir Millet İttifakımız var. İttifak derse ki olacaksın oluruz o zaman. Bugünden cumhurbaşkanlığı tartışmasını yapmayı da çok doğru bulmam. Her partinin mutlaka kafasında bazı sorular, yanıtlar, adaylar vardır. Önce biz güçlendirilmiş parlamenter sistemini kamuoyu ile paylaşalım.
İttifakı genişletmek isteriz, dediğim gibi ittifakın ana aktörü karar verir. Aynı konuda mücadele ediyorsak biz bunu yapabiliriz. Başka bir partili de cumhurbaşkanı adayı olabilir. Konu Türkiye’nin refahı ve huzurudur. O çerçevede konuşur, tartışırız. Türkiye’nin kaderini bu ülkenin gençleri belirleyecek. Gençler bu ülkeye demokrasiyi getirecek. Gençlerden çok büyük beklentim var. Halktan kopuk olan bir lider halkı yönetemez."
TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: İttifak, "Olacaksın" derse oluruz