Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: İttifak, "Olacaksın" derse oluruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna, "Bizim bir Millet İttifakımız var. İttifak derse ki 'Olacaksın', oluruz o zaman. Bugünden cumhurbaşkanlığı tartışmasını yapmayı da çok doğru bulmam. Başka bir partili de cumhurbaşkanı adayı olabilir. Konu Türkiye’nin refahı ve huzurudur. O çerçevede konuşur, tartışırız." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, Yeniçağ TV’de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye öyle bir sürecin içinden geçiyor ki… Devletin kurumuna vatandaş güvenmemeye başladı. Devlet genelgelerle yönetilmeye başlandı" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından başlıklar şöyle:

“Türkiye öyle bir sürecin içinden geçiyor ki… Devletin kurumuna vatandaş güvenmemeye başladı. Emeklinin hiç enflasyonu yok saraya göre. Yargıya, TÜİK’e güvenilmiyor. Devleti o kadar tahrip ettiler ki yasa çıkarmaya unuttular. Örneğin çek yasası. Nasıl düzelteceğiz? Genelgeyle olayı düzeltmeye çalıştılar. Devlet genelgelerle yönetilmeye başlandı.

Bahçeli’nin yeni anayasa açıklaması

Bunların hiçbir anlamı yok. Hâkim tayin ediyorsunuz, genelgeye istediğiniz kanunu değiştiriyorsunuz ,istediğiniz uluslararası sözleşmeyi bir imzayla yürürlükten kaldırıyorsunuz. Vermediğiniz ne kaldı? Parti kapatma ve kurma yetkisi de Erdoğan’a verilmiştir herhalde.

" Derin bir yoksulluk var"

Türkiye’nin gündemi ekonomidir. Derin bir yoksulluk var. Yüzbinlerce çocuk yatağa aç giriyor, milyonlarca insan geçinemiyor. Esnafı tamamen bitirdiler. Dükkânı kapat dediler, nasıl geçinecek cevabını vermediler.

"Para var, adamına, yandaşına göre var"

‘Para yok’ demeyi kabul etmiyorum. İGA’ya pandemi döneminde 21 milyar lira kıyak sağlandı. Otoyol işletmelerine garanti ödemeleri 10 milyar lira, şehir hastanelerine 17 milyar 600 lira, bazı elektrik şirketlerinin 3 milyar lira, yandaş elektrik dağıtım şirketlerine 2 milyar lira, Digitürk’e 900 milyon lira. Hepsini topla 54 milyar lira. Para var, adamına, yandaşına göre var.

"Pekcan hakkındaki duyumlar bürokrasiye iletiliyor, onu bakan yapan görevde oturmamalı"

Pekcan hakkında duyumlar bürokrasiye iletiliyor ama siz onu bakan yapıyorsunuz. Normalde onu bakan yapanın o görevden oturmaması lazım. Önce şirketine avantaj sağladı, sonra kendi şirketinden bakanlığına dezenfektan aldı. Evini tamir etti onu da devlet ödedi. Devlet bizim anladığımız anlamda yönetilmiyor. Devlet aklını iflas ettirdiler. Devleti şirket gibi yönetmemezsiniz."

Dış politika

Sisi’yi yardım ediyor galiba dediler benim için. Şimdi ne oldu? Şimdi gidip yalvarıyorlar, aman bizimle barışın diyorlar. Devlette liyakati yok ederseniz devlet aklını yok ederseniz. Rüşvet alan adam büyükelçi atanır mı ya? Nerede eski milletvekili varsa atadılar." Eski vekiller bir yere gitmesin diye makam veriyorlar.

Parlamentoya sevk edeceğimiz ilk kanun siyasi ahlak kanunu olacak. Çok süratle yaraların sarılması lazım. Çiftçilerin kredilerin faizlerini sıfırlayacak. Esnafın kredilerini de faizlerini sıfırlayacağız. KYK borçlarını da telafi edeceğiz. Süleyman Şah kendi toprağında olacak. Gelecek kuşakları biz borçlandırabilir miyiz? Otoyol vs. kamulaştıracağız. İşsizlik sorununu çözmek için ekonomiyi yeniden yapılandırması lazım.

"128 milyar dolar nerede?"

128 milyar dolar ne oldu? Kim aldı bu parayı?" 128 milyar dolar nerede demek hakaret sayıldı.Devletin kendi şahsi mal varlıklarını koruyan organ olarak görüyorlar."

"AK Parti içinde çok ciddi bir rahatsızlık var"

AK Parti içinde çok ciddi bir rahatsızlık var, kapalı kapıların ardında en sert eleştirilerini yapıyorlar. Kanun gönderiyorlar, ne olduğu belli değil. Genelgeye yanlış düzeltiyorlar. Devleti yok ettiler. Bakanlar bile çoğu zaman Erdoğan’a görüşemiyor.

"YSK tamamen sarayın kontrolünde"

YSK’nın bağımsız bir iradesi yok. Aynı zarfa konulan 4 pusuladan birini geçersiz saydı. Bunu yapan seçim kurulu bağımsız karar verebilir mi? Orası tamamen sarayın kontrolünde bir yer. Erdoğan ne derse onu yapacaktır.

"Anayasa askıda zaten"

Anayasa askıda zaten. Hangi anayasa? Güvenlik güçleri şiddet uyguluyor, fotoğraf çekemezsin diyor. Hukukun, anayasanın size verdiği yetkiyi genelgeyle yapamazsın diyor. Anayasa rafa kaldırıldı.

Sorun saldıranlarda değil saldırı talimatı verenlerde. Yargı baskı altında, hâkim iradesini ortaya koyamıyor.

Bir Cumhur İttifakı’nda her şey tek otoriteye bağlı, orada demokrasinin ‘d’si bile yok. Millet İttifakı’nda konuşma, tartışma, istişare etme gibi demokratik altyapı oldu.

"Çin'le yapılan sözleşme 100 milyon değil 50 milyon doz aşı"

Çin'le yapılan sözleşme 100 milyon değil 50 milyon doz aşı. O da gelmedi. Ya paranızı ödemiyorsunuz, ya aracı firmada sorun yaşanıyor. Devleti yönetemiyorlar. Bunlar günübirlik yaşıyorlar. Siz üç gün, beş gün sonrasını bilmezseniz, devleti yönetemezsiniz.

"Savaşa girsek devlete ait tek bir dolarımız bile yok"

Savaşa girsek devlete ait tek bir dolarımız bile yok. Türkiye’yi bu hale kim getirdi?"

Kılıçdaroğlu’ndan “Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?” sorusuna yanıt

"Bizim bir Millet İttifakımız var. İttifak derse ki olacaksın oluruz o zaman. Bugünden cumhurbaşkanlığı tartışmasını yapmayı da çok doğru bulmam. Her partinin mutlaka kafasında bazı sorular, yanıtlar, adaylar vardır. Önce biz güçlendirilmiş parlamenter sistemini kamuoyu ile paylaşalım.

İttifakı genişletmek isteriz, dediğim gibi ittifakın ana aktörü karar verir. Aynı konuda mücadele ediyorsak biz bunu yapabiliriz. Başka bir partili de cumhurbaşkanı adayı olabilir. Konu Türkiye’nin refahı ve huzurudur. O çerçevede konuşur, tartışırız. Türkiye’nin kaderini bu ülkenin gençleri belirleyecek. Gençler bu ülkeye demokrasiyi getirecek. Gençlerden çok büyük beklentim var. Halktan kopuk olan bir lider halkı yönetemez."