Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Erdoğan neden hâlâ "Haziran 2023'te cumhurbaşkanı adayıyım" demiyor?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik ifadeleri gerekçesiyle açılan re'sen açılan soruşturmayı köşesine yaşıdı.

Uğuroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ anayasanın çiğnenemeyeceğini, eğer Yüksek Seçim Kurulu üyeleri çiğnerlerse afişe edileceğini söylediği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'resen' soruşturma açıldı.

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"'YSK üyeleri Haziran 2023 seçiminde Erdoğan'ın 3. kez adaylık başvurusunu kabul edemez' sözleri için Özdağ'a soruşturma açmak şu anlamlara gelir; Anayasanın çiğnenmesine ses çıkarmayın, konuşursanız soruşturma açarız… Peki, Erdoğan neden hâlâ şunu söylemiyor; 'Haziran 2023'te cumhurbaşkanı adayıyım...'"

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Ne olmuştu?

Gelecek Partisi'nin kurucusu ve Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Uğuroğlu’nun "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) zamanında seçim için Erdoğan'ın başvurusunu kabul eder mi?" sorusuna "Gelecek Partisi olarak bu anayasa hükmünü çiğneyen YSK'nın 11 üyesini kamuoyuna afişe ederiz. 81 ile üzerlerinde resimleri ve isimleri bulunan YSK üyelerinin afişlerini üzerlerine, 'İşte Anayasayı çiğneyenler' diye kocaman yazı koyar onları afişe ederiz. Gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz. Sokağa çıkamazlar, milletin yüzüne bakamazlar. Dünyayı başlarına yıkar, Anayasayı çiğnetmeyiz." yanıtını vermişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik ifadeleri nedeniyle re'sen soruşturma başlatmıştı.