Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Cumhur İttifakı sanki savaşır gibi siyaset yapmakta

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, muhalefetin Recep Tayyip Erdoğan'a "Düşmanlık" yaptığı söylemlerinin toplumu kutuplaştırdığını belirterek "Cumhur İttifakı sanki savaşır gibi siyaset yapmakta, liderlere yapılan saldırıları, siyasilere yapılan saldırıları, gazetecilere yapılan saldırıları da neredeyse alkışlayacak bir tutum içerisinde olmaktadır" diye yazdı.

Uğuroğlu, siyasetin bir savaş olmadığının altını çizerek şöyle yazdı:

"Savaş mı yaşanıyor, siyasi yarış mı?

Siyasiler birbirlerinin asla düşmanı değildir.

Çünkü birbirlerinin rakibidir.

Umarım bundan sonra da toplumu gerecek bu tür söylemler yandaş yorumcular tarafından yapılmaz.

Çünkü siyasi partiler;

- Millete hizmet etmek için,

- Seçimleri kazanmak için,

- İktidar olmak için yarışırlar.

Bu demokratik bir yarıştır ama asla savaş değildir…

Cumhur İttifakı sanki savaşır gibi siyaset yapmakta, liderlere yapılan saldırıları, siyasilere yapılan saldırıları, gazetecilere yapılan saldırıları da neredeyse alkışlayacak bir tutum içerisinde olmaktadır.

Yandaş televizyon yorumcuları, gazetelerin köşe yazarları ve muhabirleri de bu siyasi anlayışı desteklemektedir.

Muhalefetin amacı:

- İktidar olmak…

İktidarın da amacı:

- İktidarda kalmak…

Bu siyasi yarışı siyasi savaş haline getirirseniz evet bugün yaşanan gibi şu sonuç ortaya çıkar:

Toplum bölünür…"

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