Yeniçağ yazarı Özdemir: Bakan Nebati 'anlayamazsınız' dedi mi demedi mi önemi yok; dünyadaki bütün ekonomist ve fon yöneticileri bizi anlamıyor

Yeniçağ gazetesi yazarı Remzi Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra'da yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda Bloomberg tarafından servis edilen ve daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yalanlanan "Türkiye'de enflasyon kültürel sebeplerden yükseliyor, Avrupa bunu anlayamaz" sözünü değerlendirdi. Özdemir, "Bakan bu toplantıda 'anlayamazsınız' dedi mi demedi mi bunun bir önemi yok! Çünkü Bakan bunu söylemese de biz biliyoruz ki, dünyadaki bütün ekonomist ve fon yöneticileri bizi anlamıyor" dedi.

Özdemir, son 20 yıldaki dolar bazında en düşük hisse fiyatlarının olmasına rağmen Borsa İstanbul'daki yabancı çıkışına dikkat çekerek şöyle dedi:

"Borsada yabancı payı yine 20 yılın en düşük seviyesinde. Adamlar neredeyse her gün satıp kaçıyorlar.

Yine Hazine bonosuna bakıyoruz 700 milyar dolarlık bir ekonomi içinde 4,5 milyar dolarlık yatırımları kalmış.

Yani her şeylerini toplayıp kaçmışlar. Bu insanlar neden kaçıyor? Türkiye'yi anlamadıkları için!

Türkiye'nin uyguladığı ve dünyada hiçbir iktisat teorisinde olmayan bir tezi anlamıyorlar.

Londra paranın kalbinin attığı yerdir.

Burada duygusallık veya tek bir adamın fikri yoktur! Burada akıl ve iktisat bilim kuralları geçerlidir."

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