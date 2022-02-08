Bloomberg: Nebati Londra'da Türkiye’de enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da yabancı fon yatırımcıları ve banka yöneticileriyle bir araya geldi. Bloomberg, Bakan Nebati'nin Londra'da gerçekleştirdiği toplantıda yabancı yatırımcılara Türkiye’deki enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söylediğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise yaptığı açıklamada Bloomberg'in söz konusu ifadesini yalanlarken, "Bakanımızın böyle bir açıklaması olmamıştır. Katılımcının yanlış anlamasından kaynaklanmaktadır" açıklamasını yaptı.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre Bakan Nebati Londra’da düzenlenen toplantıda yatırımcılara kurun mevcut seviyelerde kalacağını söyledi.

Kaynaklara göre Nebati haftasonu dolar/TL kuruyla uyumlu enflasyon için yeni önlemler ile yastık altı altın için yeni adımların açıklanacağı bilgisini verdi.

Nebati gerekirse KGF’nin artırılabileceği mesajını verdi.