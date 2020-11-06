Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu: Dünyanın en ilginç tekzibi bana geldi

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, Millî Eğitim Bakanlığı’ndan kendisine ‘boş bir sayfa’ tekzip yazısının geldiğini köşesinden duyurdu.

Boş sayfayı yazısında görsel olarak da paylaşan Uğuroğlu, “Basın meslek ilkeleri anlayışım çerçevesinde CEVAP VE DÜZELTME (Sn. ORHAN UĞUROĞLU) başlığı ile mail olarak gönderilen tekzip metnini aynen yani kelimesine dokunmadan yayınlıyorum” ifadesini kullandı.

Uğuroğlu, "Milyonlarca öğrencimizi eğiten adında 'Millî' olan bakanı ise, 'profesör' ünvanlı olan Millî Eğitim Bakanlığından 'Boş resmi antetli kağıt' tekzip metni olarak geldi.Çok düşündüm aynen yayınlayayım mı yayınlamayayım mı? Yayınlamaya karar verdim. Çünkü bu boş antetli kağıdın da mesajı olabilir diye düşündüm; Örneğin: Orhan Uğuroğlu'nun yazısı boştur, yanıtı da boş olur" düşüncesini dile getirdi.

Uğuroğlu yazısında şunları kaydetti:

"Tekzibe dayanak olan yazımda dedim ki; 'Millî Eğitim Bakanlığı 22 Kasım 2019 tarihinde yani yazımdan 3 ay sonra 30956 sayılı Resmi Gazetede; "Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınladı, onu okur musunuz?" dediler. Okudum ve rezaleti gördüm çünkü:Okullar bundan sonra, "Yapı kullanım izin belgesi" istenmeden eğitime açılacak. Bitmedi; Okulların iskana uygun olup olmayacağı bakın nasıl kararlaştırılacak: "Valilikçe görevlendirilen en az iki maarif müfettişi veya iki şube müdürü ya da bir maarif müfettişi ile bir şube müdürü tarafından yerinde yapılan incelemeye dair rapor ile…" Mühendislere, teknik denetimlere hiç gerek yok demek… Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik işte yukarıdaki boş resmi antetli kağıt ile tekzip edildi."