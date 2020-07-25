Yeniçağ yazarı: Ey cumhuriyet savcıları; Ayasofya’da Atatürk'e hakaret eden Ali Erbaş’ı derhal mahkemeye sevk edin

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da dün ilk kez kılınan cuma namazında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından okunan hutbede Atatürk ün isminin anılmamasına tepki gösterdi. "İki elim Ali Erbaş'ın yakasındadır" diyen Uğuroğlu, "Ey Cumhuriyet Savcıları Atatürk'e hakaret eden Ali Erbaş hakkında derhal iddianame düzenleyip mahkemeye sevk edin" dedi.

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Şimdiye kadar cuma hutbelerinde 'isim verilmez' diyerek 'Atatürk'ün adının anılmadığını hatırlatan Uğuroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dün Fatih Sultan Mehmet'in ismini defalarca andığını, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da adına yer verdiğini ifade etti. Atatük'ün isminin anılmadığını belirten Uğuroğlu, şöyle yazdı:

"İki elim Ali Erbaş'ın yakasındadır. Vatandaşlık hakkımı AKP iktidarına da, Diyanet Başkanı'na da helal etmiyorum… Ve diyorum ki;Eğer Atatürk olmasaydı bugün Ayasofya'yı cami olarak ibadete açabilir miydiniz? Sadece Ayasofya'da değil dört bir köşesi işgal altındaki Anadolu'muzun camileri olur muydu?Ezanlarımızın yurdun dört bir köşesinde okunur muydu? Bu ne nankörlüktür? Hepinizi şiddetle kınıyorum…"

Yazısının devamında Ayasofya'nın AKP'nin hızla düşen oy oranlarını durdurma, kaybedilenleri kazanma projesi olduğunu ifade eden Uğuroğlu, şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın cami yapılması birkaç gün konuşulur ve unutulur ama milletin derdi, sorunu, geçim sıkıntısı devam eder…Ey Cumhuriyet Savcıları Atatürk'e hakaret eden Ali Erbaş hakkında derhal iddianame düzenleyip mahkemeye sevk edin... "

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