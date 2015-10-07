Yeniçağ yazarı: Demirtaş unutmasın; şehitlerimizle biz de hiç unutmayacağız

Ülkücü gazetelerden Yeniçağ yazarı Adnan İslamoğulları, HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Şırnak'ta öldürülen ve bedeni yerlerde sürüklenen Hacı Lokman Birlik için attığı “Bu fotoğrafa iyi bakın. Önceki gün Şırnak'ta çekildi. Kimse unutmasın, biz unutmayacağız çünkü” tweetine ilişkin olarak, "Demirtaş unutmasın... İmralı'daki katil unutmasın.. Kandil'deki katiller unutmasınlar.. Hiç unutmasınlar... Çünkü biz de unutmadık.. hiç unutmayacağız... On binlerce şehit annesi ve babası ve kardeşi ve eşleri ve yetimleri ve öksüzleri ve komşuları ve arkadaşları ve nişanlı kalan genç kızlar ve Mehmetçik sıfatlarıya hepimizin evlâdı, kardeşi, arkadaşı olan şehitlerimiz hiç ama hiç unutmayacağız" dedi.

İslamoğulları'nın Yeniçağ'da "Unutmayın.. çünkü biz hiç unutmayacağız..." başlığıyla yayımlanan (7 Ekim 2015) yazısı şöyle:

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hacı Lokman Birlik'e ait olduğu belirtilen ve sürüklendiği anda çekilen bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak "Bu fotoğrafa iyi bakın. Önceki gün Şırnak'ta çekildi. Kimse unutmasın, biz unutmayacağız çünkü"diye yazdı...

Demirtaş unutmasın... İmralı'daki katil unutmasın.. Kandil'deki katiller unutmasınlar.. Hiç unutmasınlar...

Çünkü biz de unutmadık.. hiç unutmayacağız...

On binlerce şehit annesi ve babası ve kardeşi ve eşleri ve yetimleri ve öksüzleri ve komşuları ve arkadaşları ve nişanlı kalan genç kızlar ve Mehmetçik sıfatlarıya hepimizin evlâdı, kardeşi, arkadaşı olan şehitlerimiz hiç ama hiç unutmayacağız...

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Beğerli köyünde elektriği ve suyu olmayan bir barakada ailesiyle yaşayan 21 yaşındaki Mehmet Çetin'i hiç unutmayacağız...

Babasının son görüşmelerinde "artık gitmesen oğlum" dediği fakat, babasına, "Ben askerliği seviyorum. Biz orada nöbet tutmasak siz burada nasıl rahat uyuyacaksınız" cevabını veren ve PKK'lı katillerin silahlı saldırısında şehit olan Konya'nın Çeltik ilçesinden uzman Çavuş Ramazan Gülle'yi hiç unutmayacağız..

Hakkâri'nin Yüksekova'sında vatanî vazifesini yaparken annesine hediye aldığı telefonu göndermek için çarşıya çıkan 20 yaşındaki Yunus Yılmaz'ı hiç unutmayacağız...

"Burası ne cennet ne de harikalar diyarı. Burası insanların sustuğu, silahların konuştuğu, kuşların yerine mermilerin havada uçtuğu, pirinç yerine mayınların ekildiği, Zap Suyu'nun yerine kanların aktığı, akrepler, yılanların yan yana yattığı, kurtların bile yuva yapmaya korktuğu yer..." satırlarıyla sosyal medya hesabında askerlik yaptığı Çukurca'yı anlatan Çukurca'da 49. Hudut Taşı civarında devriye görevi yaparken PKK'lı katillerin araziye döşedikleri mayının patlaması sonucu şehit olan Mehmet Tangören'i hiç unutmayacağız...

Siz unutmayın evlâtlarımızı katleden katillerinizi...

Biz de unutmayacağız al bayraklara sarılı gelincik kâfilelerini...

Siz unutmayın evlâtlarımızı katleden katillerinizi...

Biz de unutmayacağız kahpe pusularda ekin gibi biçtiğiniz fidanlarımızı...

Siz unutmayın evlâtlarımızı katleden katillerinizi...

Biz de unutmayacağız otobüslerde yaktığınız genç kızlarımızı, bayrak gönderlerine astığınız öğretmenlerimizi, üstgeçitlere astığınız korucularımızı, mayınlarla paramparça ettiğiniz polislerimizi, askerlerimizi, dershane önünde patlattığınız bombalarla parçalanan anneleri kucaklarındaki yavrularını...

Biz hiç unutmayacağız...

Siz de unutmayın katillerinizi...