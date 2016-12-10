"Yeniçağ saldırısını kınayanlar arasında MHP Genel Merkezi'nden kimse yok, anayasayla çok mu meşguller?

Yeniçağ gazetesinin binasın yapılan saldırıyı köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Taha Akyol, "Gazetenin internet sayfasında; ziyaret ederek, mesaj yazarak saldırıyı kınayanlara baktım: Meral Akşener, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Koray Aydın var. BBP Lideri Mustafa Destici var... Diğer yandan CHP Lideri Kılıçdaroğlu var, CHP’liler var, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu var. Elbette basın kuruluşları var" dedi. Taha Akyol, yazısında "Fakat bu satırlar yazılırken MHP Genel Merkezi'nden hiç kimse yoktu! Anayasa işiyle çok mu meşguller? Fakat bir tweet kaç dakika alırdı ki?" ifadelerine yer verdi.

Taha Akyol'un Hürriyet'te yayımlanan "Zorbalar niye çok?" başlıklı yazısı şöyle:

Yeniçağ gazetesine saldıranlar, daha önce Hürriyet'e saldıranlar...

Turgutlu’da spor yapan hamile bir kadını “Burada yürüyüp spor yapmayacaksın”diyerek dövenler...

Şort giydiği için genç bir hemşireyi darp eden “tekmeciler”...

Kadın dövenler, öldürenler, tacizciler, tecavüzcüler, çocuk istismarcıları...

Davranışları çok çeşitli; biri namus bekçiliği pozunda saldırırken öbürü istismar ve tecavüz için saldırıyor. Zıt gibi, ama ortak yanları şiddet ve kuralsızlıktır.

Bir kısmının bu taraklarda bezi yok fakat onlar da siyasi şiddet tutkunları.

Yeniçağ'a saldırı

Hürriyet’e saldırıp tahribat yapanlarla Yeniçağ’a saldırıp tahribat yapanlar farklı siyasi görüşten olabilir ama ortak yönleri şiddettir, “Söyletmen vurun!” kafasıdır.

Yeniçağ milliyetçi, ülkücü çizgide bağımsız bir gazetedir. Sahibi Ahmet Çelik’e telefonla geçmiş olsun dileklerimi ilettim.

Gazetenin internet sayfasında; ziyaret ederek, mesaj yazarak saldırıyı kınayanlara baktım: Meral Akşener, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Koray Aydın var. BBP Lideri Mustafa Destici var...

Diğer yandan CHP Lideri Kılıçdaroğlu var, CHP’liler var, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu var. Elbette basın kuruluşları var.

Fakat bu satırlar yazılırken MHP genel merkezinden hiç kimse yoktu!

Anayasa işiyle çok mu meşguller? Fakat bir tweet kaç dakika alırdı ki?