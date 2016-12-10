TGC'den Yeniçağ gazetesine yapılan saldırıya kınama

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Yeniçağ gazetesine dün gece yapılan taşlı, sopalı saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

TGC Yönetim Kurulu'nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

"Yeniçağ Gazetesi'nin Yenibosna'da bulunan merkez binasına dün gece kimliği belirsiz kalabalık bir grup tarafından yapılan taşlı sopalı saldırıyı kınıyor, sorumluların hemen bulunmasını istiyoruz. Gazetelere ve gazetecilere yapılan tüm saldırılarda uygulanan cezasızlık tavrının bu olayda da uygulanmamasını bekliyoruz. Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir.

"Gazetelerin ve gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış da sağlanamaz. Basına yönelik saldırılar direkt halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik saldırılardır. Demokrasi farklı görüşlere tahammül etme rejimidir. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü benimsemekte zorlanan siyasilerin gazeteleri ve gazetecileri sürekli hedef göstermeleri bu tip saldırılarda önemli rol oynamaktadır. Yeniçağ Gazetesi'ne yapılan saldırı basın özgürlüğü konusundaki endişeleri giderek büyütmektedir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak Yeniçağ Gazetesi'ne yapılan saldırıyı kınıyoruz. Yeniçağ Gazetesi'ne ve çalışanlarına 'geçmiş olsun' diyoruz."



