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Yeniçağ: Küçük ortak Bahçeli, yerel seçimlerden korkuyor!

MHP lideri Bahçeli hükümete erken seçim çağrısında bulunmuştu

18 Nisan 2018 12:53

Ülkücü yayın politikasıyla bilinen Yeniçağ gazetesi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısına ilişkin olarak yaptığı haberi "Bahçeli'nin yerel seçim korkusu" başlığıyla verdi. Haberde, "Bahçeli'nin yerel seçimlerden 7 ay sonra 3 Kasım 2019'da başkanlık seçimleri için kaos planları ileri sürdüğünü" yazdı. 

Haberde, "Yerel seçimlerden 7 ay sonra 3 Kasım 2019'da başkanlık seçimleri için kaos planları olduğunu ileri süren Bahçeli'nin 'Yerel seçimlerde yaşanması muhtemel kutuplaşma ve anlaşmazlıkların 3 Kasım'a nasıl yansıyacağı, ne gibi olmusuzluklara kapı aralayacağı bilinmiyor. Bu riski ortadan kaldırmalıyız' ifadelerine yer verildi. 

Hükümete erken seçim çağrısında bulunan Bahçeli, "Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar sabırla dayanması mümkün değildir" demişti.

Bahçeli şu açıklamada bulunmuştu:

"Türkiye'nin bu ağırlık altında daha fazla kalması, 3 Kasım 2019'a kadar sabırla dayanması mümkün değildir. Ülkenin, sistem tartışmalarıyla boğulmak istendiği bugünkü şartlar altında 3 Kasım'a ulaşması istikrar ve dengeyle ulaşması zorlaşmaktadır.

 

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