Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel tutuklandı

Ağırel'in 6 Mart'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından savcılığın yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, Murat Ağırel hakkında tutuklanması talebiyle yakalama kararı çıkarttı.

Mahkeme kararı sonrası Ağırel, sabah saatlerinde için Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Ağırel, emniyetteki işlerinin sona ermesinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Ağırel'in sorgusu sona erdi.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ağırel hakkında tutuklama kararı verdi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'da "birkaç tane asker"in şehit düştüğünü açıklamasının ardından, bölgede hayatını kaybeden devlet görevlilerine ilişkin haber ve iddialar kamuoyuna yansımaya başlamıştı.

Yeniçağ, gelişmeleri haberleştirmiş, daha sonra da haberini yayından kaldırmıştı. Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, cuma günü savcılığın çağırması üzerine ifade vermeye gitmiş ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Ağırel çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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