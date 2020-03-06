Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı

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Gazeteciler Hülya Kılınç ve Barış Terkoğlu'nun tutuklandığı soruşturmaya dahil edilen Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da tutuklandı.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğ'nin tutuklama kararı sonrasında Twitter hesabından açıklama yapan Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, "Pehlivan karar sonrası Hakime "Bu hukuksuzluğunuzun perde arkasını da yazacağım" diye seslendi" mesajını paylaştı.

Odatv internet sitesinin haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç'ın Libya'da şehit düşen istihbarat görevlisi subayın ve ailesinin kimliğini deşifre ederek 'Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklanmalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Pehlivan'ı ifade vermeye çağırdı. HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da Barış Pehlivan'a destek olmak için Çağlayan Adliyesi'ne gitti. İfadesi alınmadan önce Çağlayan Adliyesi'nin önünde açıklama yapan Pehlivan şunları söyledi:

"Barış Terkoğlu ve biz 19 ay Silivri Cezaevi'nde tutuklu kaldık ve o duvarları aşıp çıktık. Gazeteciliğe devam ettik. Biz 2011 Türkiye'sinde bunu yaşarken, Odatv kapatılmadı.

Ben şu an BTK'nın idari tedbir iddiasıyla geçici olarak kapattığı ve şu an okuruna ulaşamayan Odatv'nin genel yayın yönetmeniyim. Burada Barış'ın da şüpheli olduğu davanın büyük ihtimalle sanığı olacağım. Onun için çağırdılar. Avukatlarımızı aradılar ve ifade vermeye geldim.

Tıpkı Fetullahçılar gibi sabahın 4'ünde o eve polis gitmeyebilirdi. Ne Barış, ne ben, ne Soner ağabey kaçacak insanlar değiliz. Biz bu toprakların insanlarıyız. Biz nasıl bundan 9 yıl önce sırf gazetecilik yaptığımız için içeri girdik, sırf gazetecilik yaptığımız için bedel ödediysek yine gireriz. Yine çıkarız, yine gazetecilik yaparız."

"Nasıl Marko Paşa'dan sonra Malum Paşa açılmışsa, Oda TV'ler kapatılır başka Oda TV'ler de açılır"

"Biz Aziz Nesin'lerin, Sabahattin Ali'lerin, Rıfat Ilgaz'ların torunlarıyız" diyen Pehlivan, "Nasıl Marko Paşa'dan sonra Malum Paşa açılmışsa, nasıl Hür Malum Paşa açılmışsa, Oda TV'ler kapatılır başka Oda TV'ler de açılır. Bizim bütün derdimiz kamuoyunu bilgilendirmektir. Bütün derdimiz gazeteciliktir. Bütün derdimiz bu toprağın insanlarının mutlu olmasıdır" ifadesini kullandı.

Pehlivan, savcılıktaki ifadesinin ardından, tutuklama talebiyle nöbetçi İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Savcılık Pehlivan'ı, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk etti.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği Pehlivan'ın tutuklanmasına karar verdi.

MİT Kanunu'nun 27. maddesi ne diyor?