‘Yeni Zeyna’nın lezbiyenliği gizlenmeyecek

90’lı yılların popüler dizilerinden olan Zeyna, yeni bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin ilk versiyonunda da lezbiyen olduğu bilinen fakat ekranlara yansıtılmayan karakter için dizinin yapımcısı Javier Grillo-Marxuach, Zeyna ve savaşçı arkadaşı Gabrielle arasındaki, ‘ilk çekimlerde yalnızca alt metinlerde bahsedilebilen’ ilişkiyi, yeni çekimlerde ‘bütünüyle keşfedeceklerini’ söyledi.

Radikal’in haberine göre, 1995-2001 yılları arasında yayınlanan ve dönemin en popüler dizilerinde olan Zeyna, Amerikan kanalı NBC’de yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Lucy Lawless’ın canlandırdığı Zeyna karakterinin, ilk bölümlerde kafalarda soru işareti olan cinsel tercihi ise yeni çekilen bölümlerde açıkça gösterilecek.

Grillo-Marxuach yaptığı açıklamada, Zeyna’nın bu versiyonun pek çok sebepten ötürü daha farklı olacağını da açıkladı. ‘Dizinin bu versiyonu benim şu anda olan bitenle ilgili görüşümü de yansıtacak’ diyen yapımcı, ana karakterin cinsel tercihi ile ilgili de, ilk versiyonda yalnızca bahsedilen bir şeyi tamamen keşfetmeyecek, Zeyna’yı geri getirmenin bir anlamı yok’ dedi.