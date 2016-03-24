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Deutsche Welle

Yeni Zelanda'nın bayrağı değişmedi

Yeni Zelanda'da bayrak değişikliği için sandık başına gidildi. Referandumda halkın yüzde 56,6'lık kesimi hayır deyince 114 yıldır ülkeyi resmen temsil eden eski bayrak değişmedi.

24 Mart 2016 16:38


Güney Pasifik'te bir ada ülkesi olan Yeni Zelanda'da bayrak referandumu sonuçlandı. Seçmenler ülkenin mevcut ve yeni tasarım bayrağı arasında tercihlerini yaptı.

Yeni tasarımda Maorilerin sembolü vardı

Yeni Zelanda'nın mevcut bayrağı 1902 yılında kabul edildi. Üzerinde İngiliz bayrağı formu ile dört yıldız bulunuyor. Eski bayrağa alternatif olarak hazırlananda ise Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maorilerin sembolü olan eğreltiotu yer alıyor.

114 yıllık bayrağa devam

Bayrak referandumundan çıkan resmi sonuçlara göre yeni bayrağa evet diyenlerin oranı yüzde 43,2'de kaldı. Seçmenlerin yüzde 56,6'sı ise yeni bayrağa hayır dedi. Bu sonuçlarla 114 yıllık eski bayrak Yeni Zelanda'yı temsil etmeye devam edecek.

Bayrak tartışmasının perde arkası

Bayrak tartışması “bağımsız bir ülke statüsünü daha iyi yansıtan yeni bir bayrağa ihtiyaç var” sözleriyle Yeni Zelanda Başbakanı John Key tarafından başlatılmıştı. Ülkesinin bayrağının sömürgeci dönemden kaldığını savunan John Key, Avustralya bayrağı ile karıştırıldığını da gerekçeleri arasında saymıştı. Yeni bayrak için açılan tasarım yarışmasına10 binden fazla bayrak katılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Yeni ZelandaPasifikMaorilerinZelandaYeni Zelanda Başbakanı John KeyJohn Key AvustralyaDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AP/NH/GA

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