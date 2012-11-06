Dünyanın en nadir görülen balina türü Yeni Zelanda'da ortaya çıktı

Bilim adamları tarafından 2010 yılında Yeni Zelanda’da karaya vuran bir dişi balina ile yavrusunun, dünyanın en nadir rastlanan balina türüne ait olduğu açıklandı.

Araştırmacılar, ilk kez türleri detaylı bir şekilde incelenmesine rağmen haklarında net bir bilgiye ulaşılamadığı ifade edilirken, canlıların, kürek dişli gagalı balina olduğunu belirtti.

Yeni Zelanda’da 2010 yılında kıyıya vuran iki balinanın, bilim dünyasına en nadir görülen ve türünü ilk kez inceleme fırsatı yakaladıkları ifade edildi.

İki balina için Aralık 2010’da Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası’ndaki Opape Kumsalı’na vurduğu ve öldüğü belirtildi. Uzmanlar tarafından anne balinanın uzunluğu 5.3 iken, yavrusunun ise 3.5 metre olarak ölçüldüğü bildirildi.

Balinaların DNA analizlerine ait bilgilerin de olacağı araştırmanın, bugün Current Biology dergisinde yayımlandığı belirtildi.

Yeni Zelanda’nın Auckland Üniversitesi’nden deniz biyoloğu Rochelle Constantine, "Bugüne kadar kürek dişli gagalı balinaları 140 yıl boyunca Yeni Zelanda ve Şili kıyılarında bulunan üç ayrı kafatası parçalarına dayanarak inceleyebildik. Bu kadar büyük bir memeli hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyor olmamız gerçekten inanılmaz" dedi.

Constantine, “İlk kez bu türe ait canlıları tek bir parça halinde inceleme fırsatı yakaladık ve iki tanesini birden bulmuş olmak büyük bir şans” dedi.



Türleri anlaşılamadı



Bilim adamlarının, kıyıda keşfedildikleri günden beri geçen bir süre boyunca, neredeyse hiç görünmemiş balinaları Gray gagalı balinası sandığı belirtildi. Yeni Zelanda sularında 20 yılda elde edilen DNA analizlerinin incelenmesi sonucunda, 2010 yılında kıyıya vuran balinaların farklı bir tür olduğu ortaya çıktığı açıklandı.

Current Birology dergisinde yayımlanan araştırmada,Yeni Zelanda kara sularının balina türü çeşitliliği ve sayısı bakımından en zengin bölgelerden biri olduğuna dikkat çekildi.

Kürek dişli gagalı balinaların türünün kesinleştirilmesi aşamasında, Yeni Zelanda Koruma Departmanı canlıların doku örneklerini analiz ettiği ve fotoğraflar üzerinden karşılaştırmalar yapıldığı belirtti.

Constantine, "İki balina laboratuvarlarımıza getirildiğinde, aldığımız doku örneklerinden DNA analizleri yaptık. Sonuçlar, karşımızdaki canlıların kürek dişli gagalı balinalar olduğunu gösterdiğinde çok şaşırdık. Bu sonucu doğrulamak için aynı testi birkaç kez daha yaptık" dedi.



Neden karaya vuruldu?



Constantine ve meslektaşları, iki balinanın neden karaya vurduğunu henüz bilmediklerini ifade ettiler.

Yeni Zelandalı biyolog, "Bu balıklar derin sularda yaşıyor olmalı. Okyanusun derinliklerinde öldüklerini varsayarsak, çok azı kıyıya vuracak şekilde sürükleniyor" dedi.

Constantine, iddia ettikleri bu teori hakkında kesin bir fikre sahip olmadıklarını belirtti. Çünkü bugüne kadar hiç kürek dişli gagalı balinaların yaşayışları incelenmediğni ve davranışları hakkında hiçbir bilginin bulunmadığını kaydetti.