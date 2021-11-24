Yeni Zelanda, yeni yıl itibariyle sınırlarını aşılılara açmaya başlayacak

T24 Dış Haberler

Yeni Zelanda, 2022'nin ilk ayları itibariyle sınırlarını aşılı vatandaşlara açacağını duyurdu.

Ülkenin sınırları yaklaşık bir buçuk senedir kapalıydı.

Yeni Zelanda hükümeti, sınırların ilk olarak kendi vatandaşlarına, daha sonra Avustralya'dan gelen vize sahipleri ve nisan sonu itibariyle tüm aşılı insanlara açılacağını bildirdi.

Birçok Yeni Zelanda vatandaşı, sınırlar kapalı olduğu sırada kendi ülkelerine dönememişti.

Ülkeye gelenler artık pahalı izolasyon merkezleri yerine kendi tercih ettikleri yerde bir hafta kendilerini izole edecek.