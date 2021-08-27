Yeni Zelanda tahliye uçuşlarını sonlandırdı; 40'a yakın Afgan çevirmen ve personel, vizesi olduğu halde Afganistan'da kaldı

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Yeni Zelanda’nın Afganistan’dan tahliyeleri ani bir kararla durdurması üzerine ülkede daha önce Yeni Zelanda için çalışmış neredeyse 40 Afgan çevirmen kaldı.

The Guardian, Taliban’ın kontrolü ele geçirmesiyle Yeni Zelanda için yeniden yerleşme vizesi kabul edilen Afgan çevirmen ‘Ali’yle konuştu. Gerçek ismini vermeyen Ali’nin Kabil’de bulunduğu, kendisi gibi Yeni Zelanda’da çalışmış çevirmenlerle iletişim halinde olduğu belirtildi.

Ali, kendisi gibi hiçbirinin tahliye edilmediğini söyledi.

Yeni Zelanda hükûmetinin tahliyeleri sonlandırmasıyla ilgili Ali “Bu şok edici bir haber. İnanamıyorum. Bize ne olacak. Burada vizesi olan ve doğrudan Yeni Zelanda’yla çalışmış 37 kişi var. Bu tamamen ihanet” dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, terör saldırıları endişesiyle Afganistan’dan uçuşların durdurulacağını söylemişti.

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