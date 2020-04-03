Yeni Zelanda Sağlık Bakanı kendi tavsiyesine uymadı; üzerinde resmi olan bir karavanla dağ bisikletçiliği yapmaya giderken yakalandı

T24 Dış haberler

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı David Clark, kendisinin de parçası olduğu hükûmetin tavsiyesine uymayarak dağ bisikletçiliği yapmaya gitti.

Wellington, Koronavirüs salgını boyunca halka evlerinin etrafında, sakatlık riski minimum olan egzersizler yapma çağrısında bulunmuştu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Sağlık Bakanı Clark'ın dün akşam kendisini arayıp özür dilediğini ifade etti. Ardern, Clark'ın evinden iki kilometre uzaktaki bir parka gittiğini söylediğini aktardı.

Ardern konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Benim beklentim bakanların halka uymalarını istediğimiz kurallar konusunda örnek oluşturmaları. İnsanlar temiz hava almak için dışarıya çıkabilirler ve gerektiğinde arabalarıyla kısa mesafe gidebilirler. Ancak insanlardan sakatlanma ihtimalleri daha yüksek olan aktivitelerinden kaçınmalarını istedik, bakan bu kurallara uymalıydı" dedi.

Yeni Zelanda'da Koronavirüs'ün yayılma hızını yavaşlatmak amacıyla seviye dört tecrit ilân edilmişti. Bu karar doğrultusunda işletmelere temel ihtiyaç hizmeti sağlamadıkları sürece çalışmamaları ve insanlara evlerinden çıkmama çağrısı yapıldı.

Ancak dün, Clark'ın üzerinde kendi fotoğrafı bulunan bir karavanla dağ bisikletçiliği yapmaya gittiği görüntülenmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Clark, patikanın zorlayıcı olmadığını söyleyerek kendini savundu ve "İnsanların bu durumu hafife aldığımı düşünmesini istemiyorum" dedi

Yeni Zelanda Finans Bakanı Grant Robertson da Clark'a tepki göstererek, "Onun örnek teşkil etmesi gerekiyordu. Bunu yapmadı" dedi. Robertson, Clark'ın istifa etmesine gerek olmadığını ve özrün yeterli olduğunu ifade etti.

Yeni Zelanda'da 868 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi.