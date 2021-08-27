Yeni Zelanda'nın ulusal karantinası uzatıldı; 70 yeni Covid-19 vakası bildirildi

Başbakan Jacinda Ardern, Yeni Zelanda'nın salı gece yarısına kadar tam kapanmada kalacağını ve Auckland'ın güneyindeki bölgelerin tam kapanma bittikten sonra 3. seviyeye taşınacağını duyurdu. Güncelleme, toplulukta 70 yeni yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasının bildirilmesinden sonra geldi ve Yeni Zelanda'nın Covid-19 salgınındaki toplam enfekte sayı 347'ye ulaştı.

Ardern, kabinenin Auckland ve komşu Northland bölgesindeki karantina kararına pazartesi günü karar vereceğini, ancak Auckland'ın büyük bir ihtimalle iki hafta daha 4. seviyede yani en yüksek seviyede kalacağını söyledi.

Ardern "Bu, Delta'yı kontrol altına alıp tamamen ve güvenli bir şekilde karantinayı bitirmek için. Toplulukta hala çok sayıda Delta varyantı olabilir" dedi.

Şu anda tanımlanmış 29 bin 851 bireysel yakın temaslının yaklaşık yüzde 76'sına test yapılırken, sağlık yetkilileri, bir kişinin yoğun bakımda olduğunu ve on dokuz vakanın hastanede olduğunu bildirdi.