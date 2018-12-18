Yeni Zelanda, keyif amaçlı esrar kullanımının yasallaşması için referanduma gidiyor

Yeni Zelandalılar esrarın keyif amaçlı kullanımını yasallaştırmak için referanduma gidiyor. Yeni Zelanda Adalet Bakanı Andrew Little tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılında yapılacak olan genel seçimler sırasında, Yeni Zelandalıların keyif amaçlı esrar kullanımının yasallaşması oylanacağı bir referandum yapılması kararı aldıklarını açıkladı.

Yeni Zelanda Adalet Bakanı Andrew Little, Yeni Zelanda vatandaşlarının 2020 yılındaki genel seçimler sırasında yapılacak olan referandumda, keyif amaçlı esrar kullanımının yasallaştırılması için oy verebileceğini duyurdu.

Keyif amaçlı esrar kullanımını için referandum sözü, İşçi Partisi lideri ve başbakan Jacinda Arden'in, Yeni Zelanda Yeşiller Partisi ve Önce Yeni Zelanda Partisi ile koalisyon hükümeti kurulması sırasında verdiği sözler arasındaydı.

Yeni Zelanda'nın merkez sol partisi İşçi Partisi, Yeni Zelanda Yeşiller Partisi ve Önce Yeni Zelanda Partisi'nden oluşan koalisyon hükümetinin büyük ortağı konumunda.

Arden'in sözü sonrasında bir hafta içerisine, kanun koyucular, tıbbı amaçlı esrar kullanımına dair bir düzenleme yapılmıştı.

Yeni Zelanda halkının 3'te 2'si keyfi esrar kullanımının yasallaşmasından yana

Geçen sene yapılan anketlerde, Yeni Zelandalıların yaklaşık 3'te 2'sinin esrar kullanımının yasallaştırılmasından yana olduğunu ortaya koymuştu.

Kabinede alınan referandum kararı sonrasında bir açıklama yapan Little, "Ne zaman olacağını biliyoruz, bağlayıcı olacağına dair bir taahhüdümüz var ve bundan sonrasındaki soru, referandum sonrasındaki sürecin içerisindeki detayları nasıl dolduracağımız" şeklinde konuştu.

Yeni Zelanda'nın merkez sol partisi İşçi Partisi, Yeni Zelanda Yeşiller Partisi ve Önce Yeni Zelanda Partisi'nden oluşan koalisyon hükümetinin büyük ortağı konumunda.

Swarbrick: Halk, yıllardır bu adımı bekliyordu

Yeni Zelanda Yeşiller Partisi'nin referandum kararını memnuniyetle karşıladığı biliniyor. Yeşiller Partisi sözcüsü Chloe Swarbrick konu hakkında yaptığı açıklamada, "Yeni Zelandalıların, hükümetin cannabis (kenevir) yasasında keyfi amaçlı esrar kullanımına imkan verecek şekilde bir değişikliğe gitmesini onayladığı sayısız kamuoyu anketi yaptık. Bu referandum, insanların ortaya koyduğu iradenin anlamlı bir yasal değişikliğe neden olabileceği fikrini sunma olanağı veriyor" dedi.

Yeni Zelanda Yeşiller Partisi'nin büyük çoğunluğunun referandum kararını memnuniyetle karşıladığı biliniyor.

“Genel seçim öncesi dikkat dağıtmak amacıyla alınmış bir karar”

Öte yandan, keyif amaçlı esrar kullanımının yasallaşmasının oylanacağı referandumu, genel seçimlerle alakalı diğer konulardan dikkati dağıtma amaçlı alaycı bir hamle olarak niteleyen Önce Yeni Zelanda Partisi (NZF) lideri Simon Bridges, esrar tüketiminin yasallaştırılmasının, uyuşturucu kullanımını normalleştirmek anlamına geldiğini vurguladı.

Marihuana, Yeni Zelanda'da ne çok tüketilen uyuşturucu konumunda

Yeni Zelanda İlaç Vakfı'na göre, esrar ülke genelinde en fazla tüketilen yasadışı uyuşturucu konumunda.

Vakfın verilerine göre, 21 yaşına gelmiş tüm Yeni Zelandalıların yüzde 80'nin hayatlarında bir kez de olsa esrar içmeyi tecrübe etmesine rağmen, bu toplamın sadece yüzde 10'nunun ağır içici belirtileri sergilemekte.

Yeni Zelanda, keyfi marihuana kullanımı yasallaştıran ilk Asya ülkesi olacak

Referandumdan esrar yasallaşması yönünde bir karar çıkması halinde, Yeni Zelanda, keyif amaçlı esrar kullanımı yasallaştıran ilk Asya-Pasifik ülkesi olacak.

Kanada, Hollanda ve İspanya gibi bazı Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletletinde esrarı keyif amaçlı kullanmak yasal.

Öte yandan Tayland esrarın tıbbi kullanımını yasallaştıran ilk Asya ülkesi olmaya hazırlanıyor. Avusturalya da yakın zaman önce esrarın tıbbi amaçlı kullanımını yasallaştırmıştı, ancak ülkede bu maddenin keyfi kullanılmına izin verilmiyor.



