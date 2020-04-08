Yeni Zelanda'da diş perisi ve paskalya tavşanı işe gitmeye devam edecek

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Yeni tip Koronavirüs salgını, Yeni Zelanda'da Diş Perisi ve Paskalya Tavşanı'nın mesai saatlerini değiştirmeyecek.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, iki mitik karakterin "gerekli çalışanlar" listesine eklendiğini bildirdi.

Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyen Ardern, "Diş Perisi'nin de, Paskalya Tavşanı'nın da gerekli çalışan olduğunu üşündüğümüzü bilmek sizi memnun edecektir" dedi.

Yeni Zelanda'da "gerekli çalışan" olarak belirlenen meslek gruplarının dışındakilerin işe gitmesi salgın sebebiyle geçici süreyle yasaklandı.

Ardern, "Yeni Zelandalı çocuklara şunu söylemeliyim; Paskalya Tavşanı sizin evinize gelmezse üzülmeyin. Tahminen onlar da bu zor günlerde yavru tavşanları ve aileleriyle zaman geçirmek isteyecektir" dedi.

Başbakan, ailelerin sosyal mesafeyi koruyarak kendi mahallelerinde Paskalya yumurtası avlayabileceğin ifade etti.

Yeni Zelanda'da şu ana kadar bin 106 vaka tespit edildi ve sadece bir kişi hayatını kaybetti.