Yeni Zelanda Başbakanı, evde kalma kurallarına uymayanlara "Aptallar" dedi

Yeni tip Koronavirüs vakaları 1000'i aşarken Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkede uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanları "aptallar" olarak niteledi.

Ardern, Yeni Zelanda Sağlık Şefi Dr. Ashley Bloomfield ile düzenlediği basın toplantısında, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı verdikleri mücadeleyi anlattı. Kısmi sokağa çıkma yasağına uyanlarla gurur duyduğunu söyleyen Ardern, ancak bazı kişilerin hala kuralları ihlal ettiğini vurguladı.

Ardern, kurallara uymayanlara tepki göstererek "(Kuralları ihlal edenler) bazılarını da en kibar tabirle aptal olarak niteleyebilirim." dedi. Bunlardan birisinin de Christchurch kentindeki bir süpermarkette insanların üzerine kasten öksüren kişi olduğunu belirten Ardern, "Onu bu tanıma dahil ediyorum." diye konuştu.

Dr. Bloomfield de ülkede virüs yüzünden bir kişinin hayatını kaybettiğini, 1039 vaka bulunduğunu ve 156 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Yeni Zelanda’da 25 Mart’tan bu yana zorunlu haller dışında sokağa çıkma uygulanıyor.