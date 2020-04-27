T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Koronavirüs'le savaşı kazandık

Hükûmet, dün sadece bir vaka tespit edildiğini ve salgının sona erdiğini duyurdu

27 Nisan 2020 08:50

T24 Dış Haberler

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkesinin "Koronavirüs'le savaşı kazandığını" ifade etti.

Hükûmet, dün sadece bir yeni tip Koronavirüs vakası tespit edilemesinin ardından ülkedeki salgının sona erdiğini duyurdu.

Ardern pazartesi 11:59 itibariyle 4 haftadır yürürlükte olan "Seviye-4 sokağa çıkma kısıtlamasının" kaldırılacağını söyledi.

Yeni kararla beraber Yeni Zelandalılar haftalar sonra balık tutma, sörf yapma, avlanma ve yürüyüşe çıkma gibi aktiviteleri gerçekleştirebilecek.

"Seviye-4 sokağa çıkma kısıtlaması"nın kaldırılmasının ardından yaklaşık 400 bin işçinin salı günü iş başı yapacağı ancak restoran ve dükkanlar kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi. Bazı sosyal mesafe uygulamalarının da kısıtlama seviyesi düşürülürken uygulanmaya devam edeceği bildirildi.

ETİKETLER

Jacinda ardernyeni zelandakoronavirüssavaşkazandıksalgın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24