Yeni Zelanda, 83 Delta varyantı vakası bildirdi

Yeni Zelanda, bulaşıcı Delta varyantından 83 vaka bildirdi. Başbakan Jacinda Ardern, salgının nasıl yönetildiğine ilişkin bazı değişikliklerin pazartesi günü açıklanabileceğini söyledi.

Vakalarından 82'si Yeni Zelanda'nın en büyük şehri Auckland'da, diğeri ise başkent Wellington'da bildirildi.

Ardern, hükümetinin enfeksiyonların yayılması hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştığını söylerken, "Kısıtlamalarımızı sıkılaştırmamız gerekirse, yapacağız" dedi.

Ardern, ruh sağlığı için ek finansal kaynakları açıklayarak, insanları kapanmalardan etkilenmemeleri için yardım almaya çağırdı: "Karantinaların etkisi büyük ölçüde rahatsız edici olabilir ve bu belirsizlik herkesin ruh sağlığını etkileyebilir"