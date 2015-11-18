Yeni Yüzyıl: Erdoğan, Babacan'ın İçişleri Bakanı olmasını istiyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan resmen almasının ardından kurulacak yeni hükümette Erdoğan’ın Ekonomiden Sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ı İçişleri Bakanı olarak düşündüğü iddia edildi.

Kısa bir süre önce yayına başlayan ve hükümet kulislerine yakın olduğu belirtilen Yeni Yüzyıl gazetesinde yer alan bir habere göre; Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak, Efkan Ala, Yalçın Akdoğan'ın yeni kabinede mutlaka yer almasını istediği, ancak Davutoğlu’nun bu görüşe sıcak bakmadığı ileri sürüldü.

Yeni Yüzyıl’da “Köşk ile Saray arasında kabine pazarlığı” başlığıyla yayımlanan kulis haber şöyle:

Başbakan Davutoğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin il başkanları toplantısına katıldıktan sonra TBMM'ye giderek milletvekili yemini etti ve ardından da Başbakanlık Resmi Konutuna geçti. Davutoğlu, yaklaşık yarım saat sonra buradan ayrılarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 64. Hükümeti kurma görevini AK Parti Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'na verdi.

Şimdi gözler yeni oluşacak Bakanlar Kurulu’na çevrildi. Ankara kulislerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni Bakanlar Kurulu’na mutlaka etkisinin olacağı ileri sürülüyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ise seçim zaferinin arkasında kendisinin olduğunun bilinmesini, bunun yanında uyum için kabinenin kendisine yakın isimlerden kurulmasını istediği konuşuluyor.

Berat Albayrak kabinede olacak mı?

İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Devlet eski Bakanı Yalçın Akdoğan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın yeni kabinede yer alıp almayacağı büyük merak konusu. Erdoğan’ın bu üç ismin Bakanlar Kurulu’nda mutlaka yer almasını istediği, ancak Davutoğlu’nun bu görüşe pek sıcak bakmadığı iddia ediliyor.

Üç döneme takılan bakanların durumu

Yeni kabinede merak edilen bir başka konu da daha önce üç döneme takılan eski bakanların durumu. Üç dönem engelinden kurtulan ve Meclis’e giren 8-9 bakan bulunuyor. Başbakan Davutoğlu bu isimlerden 2-3 tanesinin kabinede yer almasına sıcak bakıyor. Erdoğan’ın ise kabineye daha fazla üç dönemlik sokmayı istediği konuşuluyor.

Kim Meclis Başkanı olacak?

Yeni kabine ile birlikte Meclis Başkanlığı seçimleri de ağırlıklı olarak görüşülmeye başlandı. Beştepe’ye yakın isimlerle, Davutoğlu’na yakın isimler arasında bir tercih yapılmasının ciddi bir tartışma yaratacağı da iddialar arasında.

Yine kulislerde konuşulanlara göre Davutoğlu, Tayyip Erdoğan’a yakın isimlerden biri olan Ulaştırma eski Bakanı Binalı Yıldırım’ı Meclis Başkanı yapmak istiyor. Ancak Yıldırım’ın eskisi gibi Ulaştırma Bakanlığı’na talip olduğu ve şimdiden bazı projeleri hazırladığı kaydediliyor. Erdoğan’ın Meclis Başkanlığı için düşündüğü isim de yine Binali Yıldırım.

Ali Babacan ne olacak?

Yeni kabinede en merak edilen konulardan biri de ekonomiden sorumlu olan Ali Babacan’ın durumu. Kulislerde Davutoğlu’nun Ali Babacan’ın eskisi gibi Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olmasını istediği yönünde bir bilgi dolaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise Babacan’ı İçişleri Bakanı olarak değerlendirmek istediği konuşuluyor. Ancak Davutoğlu’nun Erdoğan’ın böyle bir istediği olması halinde B planı olarak Ali Babacan’ı Avrupa’daki iyi ilişkilerini de göz önünde tutarak Dışişleri Bakanlığı’na kaydırabileceği konuşuluyor.

Maliye’nin başına Ağbal getiriliyor

Ali Babacan’ın Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığından alınması, halinde Merkez Bankası, Kamu Bankaları ve diğer ekonomi bürokrasilerinde de hızlı değişikliklerin ve istifaların olabileceği konuşuluyor. Maliye Bakanlığı’na Erdoğan’a yakınlığı ile bilenen eski Maliye Müsteşarı Naci Ağbal’ın getirilmesini ağırlık kazandığı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Davutoğlu arasında görüş ayrılığı bununla sınırlı değil. İddialara göre, Cumhurbaşkanı kabinede yatırımcı, seri hareket eden ve operasyonel olma özelliklerine sahip isimleri görmek istiyor. Başbakan Davutoğlu’nun ise kabineyi seçim zaferine ait olduğunu belirtecek kendisine yakın, teknokrat ağırlıklı, sakin ve uzlaşmacı isimlerden seçmeyi planladığı konuşuluyor.