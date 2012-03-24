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Yaşam

Yüz nakli yapılan Uğur Acar, yeni yüzüyle köyünde okeye döndü

Türkiye’nin ilk yüz nakilli hastası Uğur Acar, 2 ay aradan sonra memleketi Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Gebece köyüne döndü

24 Mart 2012 07:28

 

T24 - Türkiye’nin ilk yüz nakilli hastası 19 yaşındaki Uğur Acar, 2 ay aradan sonra izin alarak memleketi Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Gebece köyüne yeni yüzüyle döndü

Milliyet'in haberine göre, köy kahvesinde çocukluk arkadaşlarıyla okey oynayarak hasret gideren Acar,  bir yakının düğününe de katılarak gelin ve damatla karşılıklı çiftetelli oynadı.

Gebece köyünde büyük ilgiyle karşılanan Acar, akrabalarını ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. Özlediği ve uzun zamandır göremediği akrabaları Acar’ın yeni yüzü akrabalarından büyük övgü aldı. Acar günün sonunda hastaneye döndü.

 

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