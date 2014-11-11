Yeni YÖK Başkanı Yekta Saraç oldu

Gökhan Çetinsaya'dan boşalan YÖK Başkanlığı koltuğuna Yekta Saraç getirildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamayla, Prof. Dr. Yekta Saraç'ın YÖK Başkanlığı'na atandığı duyuruldu. Ayrıca, açık bulunan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine de Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Demir getirildi.

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde şu açıklamaya yer verildi: "Sayın Cumhurbaşkanımız, açık bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof.Dr. M. A. Yekta Saraç'ı, açık bulunan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Demir getirildi."

Eski başkan Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, YÖK'ün kuruluş yıldönümü olan 6 Kasım'da görevden alınarak Başbakanlık Başmüşavirliği'ne atanmıştı.

Yekta Saraç kimdir?

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı yıl aynı bölümün Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 1987'de yüksek lisans programından mezun olmuştur. 1991'de doktor unvanını almış, 1992’de yardımcı doçentlik kadrosuna atanmıştır. 1994’de doçent ünvanını almıştır. 1995 yılında doçentlik kadrosuna atanmıştır. 2000 yılında profesör olmuştur.



Biri ileri diğeri orta seviyede olmak üzere iki yabancı dil bilmektedir. 2005'te Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliğine seçilmiş ve dönemin cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından bu seçim onaylanmıştır. 19 Ekim 2009'da yine Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliğine seçilmiştir ve bu seçimi cumhurbaşkanı Abdullah Gül onaylamış ayrıca 13 Mart 2008 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu üyesi olmuştur ve 21 Ocak 2010 tarihinden itibaren YÖK Başkanvekili olarak görevini sürdürmektedir. Ekim 2013'te 3. defa YÖK üyeliğine Bakanlar Kurulu kontenjanından seçilmiştir.