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Yeni YÖK Başkanı, 8 üniversitede yapılan rektörlük seçiminde birincileri değiştirdi!

YÖK, 14 üniversitenin rektör atamaları için Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiği listede 8 üniversitenin rektör adaylarının sıralamalarında değişikliğe gitti

16 Kasım 2014 13:50

Başbakanlık Başmüşavirliği'ne atanan Gökhan Çetinsaya’nın yerine YÖK Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Yekta Saraç, rektörlük seçimlerinin tamamlandığı 14 üniversiteye rektör atanabilmesi için Cumhurbaşkanlığına gönderdiği 8 üniversitenin aday sıralamasını değiştirdi. Buna göre az oy alarak arkadasırada kalan adaylar 1’nci sıraya çekilirken seçimlerde en çok oy alan adayların sıralaması geriye itildi. Yekta Saraç, YÖK başkanlığını vekaleten yürüttüğü dönemde Tayyip Erdoğan’ı arayarak İstanbul Üniversitesi'nde rektörlük seçimleri ile ilgili talimat almak istediği iddiasıyla da gündeme gelmişti. 

Adnan Keskin‘ın Taraf gazetesinde yer alan haberine göre, YÖK, 14 üniversitede tamamlanan rektör seçimlerinde sandık iradesini çiğnedi. Cumhurbaşkanlığı’na gönderdiği listede Seçimlerde en fazla oyu alan rektör adaylarını 2’inci veya 3’üncü sıraya kaydıran YÖK, 2 ve 3’üncü sıradaki adayları ise 1’inci sıraya alarak Cumhurbaşkanlığı’na gönderdi. Şimdi gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi. 
12 Eylül darbesinin ardından kurulan YÖK, rektör seçimlerindeki yetkisini öncelikle Anayasa, ardından kendi mevzuatından alıyor. YÖK Kanunu’na göre, üniversitelerdeki rektör seçimlerinde en çok oyu alan 6 aday, rektör adayı olarak belirleniyor ve isimleri YÖK’e iletiliyor. YÖK, mülakat da yaparak bu 6 aday arasından üçünü seçerek sıralı olarak Cumhurbaşkanlığı’na bildiriyor. YÖK, bu listeyi yaparken seçimlerde en çok oy alan aday yerine, en az oy alan adayı ilk sıraya koyabildiği gibi, tersini yapıp en çok oy alan adayı da listenin sonuna yerleştirebiliyor.
  
Cumhurbaşkanı da isterse YÖK’ten kendisine gelen listedeki üç isimden en az oyu alanı Rektör olarak atayabiliyor. Anayasa’ya göre de bu seçim aleyhine yargıya gidilemiyor.

YÖK’ün bu uygulaması ile Adnan Menderes, Balıkesir, Celal Bayar, Gebze Teknik, Kafkas, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Mersin ve Mustafa Kemal Üniversitesi rektörleri, seçimde en fazla oyu almalarına rağmen, Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen listede 2. veya 3.sırada yer aldılar. Erdoğan, bugünlerde YÖK’ün kendisine gönderdiği adaylar arasından 14 üniversitenin yeni rektörlerini ilk kez atayacak. Erdoğan’ın yapacağı tercihler öğretim üyelerinin oylarına ne kadar saygı göstereceğinin de ilk ciddi sınavı olacak.
 

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