Erdoğan: İstanbul'da Rektör Yunus Söylet olsun, diğeriyle bir şey yapılmaz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanvekili Yekta Saraç arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşmasını içeren yeni bir ses kaydı yayınlandı. Ses kaydında Yekta Saraç olduğu iddia edilen kişinin İstanbul Üniversitesi'nde rektörlük seçimleri ile ilgili talimat almak istediği, Başbakan Erdoğan olduğu iddia edilen kişinin de, cevaben mevcut rektör Prof. Yunus Söylet ile devam edilmesi talimatı verdiği duyuluyor.

Yasal yollarla yapıldığı konusunda kuşku uyandıran kayıtta Saraç olduğu iddia edilen kişinin “Efendim ben sizden talimat almak istiyorum, İstanbul Üniversitesi'yle ilgili yani” ifadesi üzerine Erdoğan olduğu iddia edilen kişi “Onu bir görüşme yaptık, Osman Bey (Osman Öztürk, Numan (Kurtulmuş) Bey falan beraber yani mevcutla (mevcut İÜ Rektörü Yunus Söylet) gidilmesi herhalde daha isabetli olacak” diyor. Bu cevap üzerine Saraç olduğu öne sürülen kişinin “Mevcut hale göre diyorsunuz daha makul?” ifadesi üzerine Başbakan Erdoğan olduğu öne sürülen kişi, “Daha makul... Orda onun takındığı tavrına baktık, diğer arkadaşın tavrına baktık. Mevcut en azından şunu diyebildi, yani takdiriniz neyse ben ona uyarım, diyebildi öbürü ise ben dedi, YÖK’ten de çıkarım, üniversiteden de çıkarım, falan filan bu noktaya getirdi işi. Bu tür insanlarla bir şey yapılmaz” diyor.

Kayıtta yer alan konuşmalarda, ayrıca Başabakan Erdoğan olduğu iddia edilen kişinin Bezmialem Üniversitesi’nin yeni rektörü ile ilgili belgenin gelip gelmediği yönündeki sorusu üzerine Saraç olduğu iddia edilen kişi “Genel Kurul'dan geçirilmesi gerektiğini” belirterek, “Zaten Genel Kurul'a bilgi amaçlı geliyor, ondan sonra geçiyor orda bir şeyimiz yok, bir problemimiz yok efendim, bizde bitiyor” ifadesini kullanıyor.

Youtube’da Başçalan hesabından yayımlanan ve çok sayoda internet sitesinde alıntılanan Erdoğan ile Saraç'a atfedilen konuşmanın bir bölümü şöyle:

Tayyip Erdoğan: Ben yani çarşamba akşamı ben İstanbul’a gideceğim, yarın akşam gerçi bütçe çalışması yapacağız partide.

Yekta Saraç: Ben hafta sonu istanbul diyerek o zaman sizi şey yapayım mı siz çarşambadan sonra İstanbul’dasınız.

Tayyip Erdoğan: Hafta sonu ben yalnız büyük ihtimalle cumartesi pazar Ankara’da olma durumum var, çünkü pazartesi bütçe şeyimiz var irtibat halinde olalım da bakarız.

Yekta Saraç: Cuma günü de, bir de efendim ben sizden şey hususunda talimat almak istiyorum, İstanbul’la alakalı, İstanbul Üniversitesiyle ilgili yani.

Tayyip Erdoğan: Yani o yani onun mevcut veya değişmesi istikametinde mi?

Yekta Saraç: hıhı hıhı.

Tayyip Erdoğan: Onu bir görüşme yaptık.

Yekta Saraç: Duydum efendim

Tayyip Erdoğan: Osman Bey (Osman Öztürk) Numan Bey (Kurtulmuş) falan beraber yani mevcutla (mevcut İÜ Rektörü Yunus Söylet) gidilmesi herhalde daha isabetli olacak.

Yekta Saraç: Ee evet mevcut hale göre diyorsunuz daha makul.

Tayyip Erdoğan: Daha makul ... Orda onun takındığı tavrına baktık, diğer arkadaşın tavrına baktık.

Yekta Saraç: Bende duydum.

Tayyip Erdoğan: Mevcut en azından şunu diyebildi yani, takdiriniz neyse ben ona uyarım diyebildi. Öbürü ise ben dedi, YÖK’ten de çıkarım, üniversiteden de çıkarım falan filan, bu noktaya getirdi işi.

Yekta Saraç: hıı.

Tayyip Erdoğan: Bu tür insanlarla bir şey yapılmaz.

Yekta Saraç: O zaman ben bu istikamette, çünkü bazı arkadaşlarda bana bakıyorlar Genel Kurul'da.

Tayyip Erdoğan: Bence isabetli olur, onu öyle yapın.

Yekta Saraç: Peki tamam.

Tayyip Erdoğan: Hayırlısı

Yekta Saraç: Anladım efendim hürmetler ediyorum efendim